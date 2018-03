Rennes: Des policiers se trompent d'adresse et cassent l'épaule d'un inconnu

Des policiers en intervention pour une manifestation d agriculteurs au Mans, dans la Sarthe (photo d'illustration). — GILE Michel/SIPA

Après des années de procédure, un chauffeur routier rennais a enfin obtenu gain de cause - en partie en tout cas - face à des policiers qui lui avaient cassé l’épaule par méprise. Les forces de l’ordre, qui pensaient interpeller un homme suspecté de viols, s’étaient trompées d’appartement. L’homme vient de se voir accorder la somme de 20.000 euros pour le préjudice.

L’histoire, qui démarre en 2013, est racontée par le journal Ouest-France ce samedi. Le 15 avril au petit matin, un père de famille entend tambouriner à sa porte. Il va ouvrir, deux policiers surgissent alors et le plaquent violemment contre le mur en lui faisant une clé au bras pour l’immobiliser. Dans la foulée, ils se rendent compte qu’ils se sont trompés. L’homme qu’ils recherchent, suspecté de viols, a la peau noire. Ce n’est pas le cas du chauffeur routier. Le suspect habite à l’étage du dessus.

Les policiers s’en vont aussi vite qu’ils sont entrés, laissant l’homme et sa famille sous le choc. Ce dernier part tout de même travailler, mais son épaule est douloureuse. Il va voir un médecin, qui diagnostique une fracture. Une plainte est alors déposée, mais le parquet classe l’affaire sans suite, estimant qu’« aucune violence n’est imputable aux services de police ». « Les blessures ont été occasionnées par le comportement du père de famille », est-il ajouté.

Le chauffeur, qui n’a jamais eu affaire avec la justice, ne comprend pas. Me Pierre-Yves Launay, un avocat rennais, s’empare du dossier et saisit le juge des référés pour obtenir une expertise médicale. Son client ayant dû être opéré et rester à l’hôpital plusieurs semaines, l’avocat propose une transaction à l’amiable mais le ministère de l’Intérieur. Refusée. «L’État ne voulait pas reconnaître sa responsabilité », déplore Me Launay.

« Pas de faute des policiers, mais leur responsabilité engagée »

Devant l’absence de réponse, le tribunal de grande instance est alors saisi en juin 2016. L’affaire finit par être jugée fin décembre 2017. Les magistrats estiment « qu’il n’y avait pas eu de faute des policiers mais que leur responsabilité était quand même engagée ». En conséquence, une indemnité de 20.000 euros est allouée au père de famille rennais, en réparation d’un « déficit fonctionnel permanent ».