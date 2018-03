Saint-Patrick: 5 choses que vous ignorez (peut-être) sur cette fête irlandaise

Qui dit 17 mars, dit obligatoirement Saint-Patrick. Qui dit Saint-Patrick (ou Saint-Patrice en français), dit mecs bourrés dans des pubs, musique irlandaise à base de violon et gros business pour marchands de tissus verts. Mais la Saint-Patrick c’est aussi l’occasion d’entendre tout le monde balancer des anecdotes plus ou moins véridiques sur une fête que personne ne connaît vraiment.

Voici donc cinq anecdotes pas piquées des hannetons qui pourront vous servir, ce soir, entre votre première et votre seconde pinte de Guinness.

Malgré de nombreux textes, l’histoire de Saint-Patrick peine à être précise. Si bien que plusieurs villes revendiquent la paternité du Saint. Détail intéressant, aucune ne se situe en Irlande. Il s'agit de Carlisle, Old Kilpatrick (en Ecosse) ou encore Boulogne-sur-Mer.

Saint-Patrick aurait fait fuir les serpents d’Irlande. Un fait d’arme glorieux, mais faux, comme l’explique un article du national geographic. En réalité « l’Irlande est l’un des rares endroits dans le monde (avec la Nouvelle-Zélande, l’Islande, le Groenland) à être dépourvu de serpents ». Le dernier âge glaciaire aurait « maintenu l’île trop froide pour les reptiles », avant que « les mers environnantes », empêchent les rampants de coloniser la région.

Boom, le mythe qui s’effondre. L’Etat d’Irlande ne possède pas de fête nationale au sens propre du terme. La Saint-Patrick n’étant qu’une fête religieuse adoptée par l’Eglise au début du XVIIIe siècle.

Traditionnellement lié au folklore irlandais, le Leprechaun est un être grognon et farceur. Mais savez-vous pourquoi ? Ces derniers auraient tendance à mettre autre chose que du tabac dans leur pipe et à abuser de la liqueur.

45 kilos de colorant, voilà ce qu’utilisaient, jusqu’en 1962, les autorités de Chicago pour teindre en vert la Chicago River. Une consommation ramenée à 18 kilos aujourd’hui.

HAPPY ST. PATRICK'S DAY WEEKEND!

☘️The Chicago River will be dyed green at 9 a.m. Saturday between State Street and Columbus. Then, the St. Patrick's Day Parade steps off from Congress and Balboa at noon! SHARE so no one misses out on the fun! #StPATRICK'S DAY pic.twitter.com/EMXIdCnSQ2