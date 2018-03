Les infos immanquables du jour: Températures glaciales ce week-end, la situation des retraités et tagueur fou

La neige est tombee en abondance dans l'herault dans la journee du 28 fevrier oÃ" 20 a 30 cm ont recouvert la campagne, comme ici a Pradels, l'un des hameaux du village de Saint-Vincent d'Olargues, dans le departement de l'Herault, au coeur du parc naturel regional du Haut-Languedoc. Des paysages insolites en secteur mediterraneen. Ici, des mimosas en fleur.//LODIFRANCK_A77A0741/Credit:LODI Franck/SIPA/1803021005 — SIPA

L’article le plus partagé du jour : Après le printemps, retour de températures glaciales dès ce week-end

Le printemps n’était que temporaire : revoilà l’hiver ! Avec des températures entre 15 et 20 degrés ce mercredi sur une grande partie de la France, il était loin le temps des doudounes et des cache-cols. Mais Météo France prévoit dès ce week-end un retour de températures glaciales avec gelées et même des chutes de neige en plaine. Etonnantes ces conditions hivernales pour une seconde quinzaine de mars… En détail, c'est par là.

Les retraités se sentent délaissés par le gouvernement, et ils tiennent à le faire savoir. À l’appel de neuf syndicats, les seniors défileront ce jeudi dans de nombreuses villes, dont Paris. Leurs revendications tournent autour du pouvoir d’achat : avec la hausse de la CSG – depuis le début de l’année - et la faible revalorisation des pensions (+0,8 %), les retraités se sentent pris en tenaille. « Sur 2.000 euros de pension, je perds 34-35 euros par mois [à cause de la CSG], soit plus de 400 euros par an » a expliqué Michel Salingue, secrétaire général du syndicat de retraités FGR-FP. Un article à retrouver ici.

L’article le plus à lire du jour : Paris: Interpellé pour avoir tagué «connard» avec un seul N sur une voiture de police

Mauvais en orthographe et à la course à pied. Un jeune homme de 24 ans a été interpellé par une patrouille de police du commissariat du XIIIe arrondissement après avoir tagué « conard ». Non seulement, il manque un -n- à l’insulte mais en plus, le street artist l’avait écrit sur la portière d’un véhicule des forces de l’ordre, dans le quartier de Tolbiac. Une histoire à lire là.