Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Premier round judiciaire dans la bataille sur l'héritage de Johnny Hallyday: David Hallyday et Laura Smet réclament ce jeudi devant le tribunal de Nanterre un droit de regard sur l' album posthume de leur père ainsi que le gel provisoire de son patrimoine. Depuis plusieurs semaines, la guerre est officiellement ouverte entre les deux aînés de la star et sa veuve Laeticia, devenue l'unique bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine et des droits d'auteurs de la légende du rock français, décédée le 6 décembre à l'âge de 74 ans.

Les seniors et ceux qui s’en occupent ne décolèrent pas. Les retraités battront, une nouvelle fois, le pavé ce jeudi pour défendre leur pouvoir d’achat et les personnels des maisons de retraite sont à nouveau appelés à la grève pour réclamer plus de moyens humains.

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi l’expulsion de 23 diplomates russes du Royaume-Uni, après avoir jugé la Russie « coupable » de l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. Elle a reçu un soutien marqué de l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU : « Nous pensons que la Russie est responsable. Les Etats-Unis sont absolument solidaires du Royaume-Uni », a déclaré Nikki Haley, première voix américaine à accuser aussi clairement Moscou dans cette affaire.