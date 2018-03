Bordeaux: Un trafic international de stupéfiants démantelé, cinq personnes mises en examen

(Photo d'illustration) Des dizaines de kilos de cannabis ont été saisis à Bordeaux. — Steve Parkins/Shutterst/SIPA

La gendarmerie de Bordeaux et la police nationale ont annoncé conjointement ce mercredi, le démantèlement d’un réseau international de stupéfiants. Cinq personnes ont été mises en examen, le vendredi 9 mars, pour « importation de stupéfiants et association de malfaiteurs » et placés en détention provisoire.

Un convoi avait été détecté à son arrivée à Bordeaux le dimanche 4 mars. Deux jours plus tard sept individus ont été interpellés. Parmi ces sept personnes interpellées, cinq ont été mises en examen « pour importation de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’importation de stupéfiants », précise le communiqué conjoint.

Ces arrestations sont intervenues dans le cadre du « démantèlement d’un trafic international de stupéfiants » entre la France et l’Espagne. Dans le cadre de cette opération, « 216 kg de résine et 13 kg d’herbe de cannabis » ont été saisis.