Météo : Après le printemps, retour de températures glaciales dès ce week-end

La neige tombe sur le Parc Monceau ce vendredi 9 février au matin, Paris. — SIPA

Le printemps n’était que temporaire : revoilà l’hiver ! Avec des températures entre 15 et 20 degrés ce mercredi sur une grande partie de la France, il était loin le temps des doudounes et des cache-cols. Mais Météo France prévoit dès ce week-end un retour de températures glaciales avec gelées et même des chutes de neige en plaine. Etonnant ces conditions hivernales pour une seconde quinzaine de mars...

Prévisions || Une nouvelle descente d'air #froid en provenance de #Scandinavie va toucher la France à partir de ce weekend 👉https://t.co/PrCv1NWSZr pic.twitter.com/ImPnTMusWF — Météo-France (@meteofrance) March 14, 2018

C’est de Russie que devrait arriver cette vague de froid, qui s’annonce tout de même moins forte que celle qui a touché l’Hexagone à la fin du mois de février. D’après l’organisme de prévision, les températures chuteront donc de 10 à 15 degrés en moyenne, avec des valeurs de saison qui pourront être inférieures à la moyenne de près de 10 degrés. Ce phénomène météo devrait toucher le Nord dès samedi soir avec localement quelques flocons sur les Hauts-de-France et le bassin parisien.

>> A lire aussi : Languedoc: Ski, snowboard, luge... Sous la neige, ils rident en plein centre-ville

Dimanche et en début de semaine prochaine, le froid va s’installer quelques jours mais les prévisions de Météo France concernant la neige restent encore à préciser.