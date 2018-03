Les infos immanquables du jour: Une chanson pour Laeticia, le génie Stephen Hawking, le nounoursologue et la bobologie

Laeticia Hallyday, veuve de Johnny Hallyday à qui il dédicacerait une chanson dans son album posthume. — LUDOVIC MARIN/AP/SIPA

L’article le plus lu du jour : Album posthume de Johnny Hallyday: L'une des chansons serait une demande de pardon adressée à Laeticia

Neuf chansons, dont trois ballades, toutes interprétées en français. Voilà ce que l’on devrait retrouver, selon des informations de BFMTV, sur l’album posthume de Johnny Hallyday. D’après nos confrères, la majorité des morceaux seraient « très rock et assez sombres, crépusculaires ». Parmi les titres évoqués se trouveraient Back in LA – écrite par Miossec -, Pardonne-moi et J’en parlerai au diable. L’un des textes aurait pour thème le pardon et serait adressé à Laeticia. Plus de détails par ici.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Toulouse: Nounoursologue, une spécialité en bobologie dispensée à l'université

Pedro, le petit âne, couve quelque chose. Il a des boutons et un gros mal de tête. Son pote Lapinou a une oreille en mauvais état et quand on connaît la taille de ses esgourdes, on compatit. Toutes ces peluches ont accompagné leur compagnon en culottes courtes à l’Hôpital des nounours de Toulouse, installé durant une semaine sur le campus de l’Université Paul-Sabatier. Mercredi matin, Roméo, Anaïs, Loïc et leurs petits collègues de moyenne section de l’école Alfred-de-Musset sont venus pour faire soigner leurs doudous. Après une rapide consultation avec un nounoursologue pour poser un diagnostic, les enfants sont envoyés vers des services spécialisés. Un reportage à retrouver là.

Il était le scientifique contemporain le plus célèbre au monde. « Son courage et sa ténacité, son génie et son humour, ont inspiré des gens à travers le monde », ont écrit les enfants de Stephen Hawking dans un communiqué publié par l’agence britannique Press Association. Spécialiste de la physique des trous noirs et de la cosmologie quantique, l’éminent astrophysicien britannique, décédé ce mercredi à l’âge de 76 ans, a consacré sa vie à percer les secrets de l’univers, mais aussi à partager sa passion pour la science. Formidable communicant et insatiable vulgarisateur, Stephen Hawking était devenu au cinéma, dans les séries télévisées, les chansons et les comics, l’incarnation populaire du scientifique, le symbole aussi de la lutte contre la terrible maladie de Charcot. Un article à lire ici.​