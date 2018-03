Bertand Cantat: «Ferme ta gueule et fais-toi oublier» lâche Olivier Marchal sur Instagram

Le réalisateur et ex-flic Olivier Marchal. — AGF / REX / SIPA

La venue programmée de Bertrand Cantat dans plusieurs festivals à l’été 2018 provoque remous, manifestations et indignation.

Mardi, c’est au tour d’Olivier Marchal de s’adresser sèchement au meurtrier de Marie Trintignant, révèle le HuffPost​.

« L’amour passion ne doit pas tuer »

« Petite photo à l’attention de monsieur Bertrand Cantat. Qui […] se permet de demander le droit à la réinsertion et d’échapper aux mouvements féministes », a écrit le réalisateur sur Instagram.

« Regarde juste cette photo. Ma fille. La même que tu as enlevé à Jean Louis et Nadine. Maintenant, ferme ta gueule et fais-toi oublier. L’amour passion ne doit pas tuer… ». Sur la photo, on voit Olivier Marchal en compagnie de sa fille, Zoé.

L’indignation de Nadine Trintignant

Dans Sud Ouest, la mère de Marie Trintignant a exprimé son indignation de voir l’assassin de sa fille être applaudi par le public : « Je trouve honteux, indécent, dégueulasse qu’il aille sur scène. […] S’il veut se réaliser en tant qu’artiste, il peut écrire pour des chanteurs qui eux n’ont pas tué, qui sont plus nombreux ».

Bertrand Cantat a, quant à lui, publié un long message sur Facebook dans lequel il estime avoir « purgé sa peine » et revendique le « droit à la réinsertion ». Il a dans le même temps annoncé son retrait des festivals où il était programmé, afin de calmer la polémique.