VIDEO. Vendée: Dave, le faux policier, qui fait peur aux automobilistes

Il semble esquisser un sourire et a l’air plutôt sympathique. La police municipale des Herbiers en Vendée a décidé de faire ralentir les automobilistes d’une manière aussi simple qu’insolite. Elle a installé sur les routes deux silhouettes en aluminium de faux policiers, qui portent un nom : Dave. Dave, ça signifie « dispositif anti-vitesse excessive ».

Testés en Belgique depuis 2014, ces leurres feraient baisser la vitesse de 5 km/h et chuter le taux d’infractions de 50 % selon la sécurité routière belge, indique France 3.

Dave a deux postures

Ce dispositif pour le moins original entre dans le cadre des actions du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. « C’est mieux qu’un radar et cela coûte moins cher à la ville, explique Véronique Besse, la maire des herbiers, à France 3. On déplace ce policier tous les jours sur les routes très fréquentées… »

Dave ne ressemble pas du tout au vrai Dave... - Ville des Herbiers

Dave a deux postures : celle du policier qui surveille au bord de la route et celle – plus active – du policier avec les jumelles. « On joue sur la peur de l’uniforme », poursuit Véronique Besse dans Ouest-France.

Pour décourager les petits plaisantins, Dave est bien accroché à du mobilier urbain, mais surtout, voler ou déplacer le policier en carton est un délit…