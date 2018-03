Stephen Hawking, le 28 mai 2014, à Cambridge. — David Parry/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

A ses 21 ans, les médecins ne lui donnaient que quelques années à vivre. L’éminent astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui a consacré sa vie à percer les secrets de l’univers, s’est éteint mercredi à l’âge de 76 ans, ont annoncé ses enfants. Son génie scientifique et son handicap physique caractéristique avaient fait de lui une personnalité mondialement connue.

Son travail s’est concentré sur le rapprochement de la théorie de la relativité et de la théorie des quantas pour tenter d’expliquer la création de l’univers et son fonctionnement. Il avait publié en 1988 l’ouvrage de vulgarisation Une brève histoire du temps, vendu à plus de neuf millions d’exemplaires.

Il va y avoir du sport. Edouard Philippe a dit mardi soir s’attendre à un débat « intense » autour de la réforme de la SNCF qui « commence » avec la présentation mercredi du projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnances. « Le débat commence, et je ne doute pas une seconde qu’il sera intense », a déclaré le Premier ministre lors de sa session hebdomadaire de réponses aux internautes sur Facebook. Il venait de recevoir pendant une heure le dirigeant de la CGT Philippe Martinez, qui lui a présenté un contre-rapport établi par le syndicat.

En 2015, Bernard Cazeneuve annonçait une salve de mesures chocs destinées à éradiquer les trafics de drogue qui pullulent dans Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Pourtant, trois ans plus tard, force est de constater qu’il est toujours aussi facile de se procurer une barrette de shit en se rendant sur l’un des multiples points de deal de la ville. On fait le point, à l’occasion de la diffusion de la soirée spéciale de France 2 ce mercredi La drogue, un échec français, dont 20 Minutes est partenaire.

