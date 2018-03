Camembert râpé, bacon aux algues, omelette burger… Les aliments qui arriveront (ou pas) dans nos assiettes

Lancer le diaporama Les pains burgers sont colorés avec des poudres à base de légumes. — J. Gicquel / 20 Minutes

Dans les allées du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire, la tendance est au manger sain et à l’abandon des additifs et autres conservateurs.

Les produits vegan sont déclinés sous toutes les formes du nugget à la saucisse via les fromages.

Du bio, du naturel et du vegan. Dans les travées du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA), grand raout des professionnels de l’alimentation qui s’est ouvert ce mardi à Rennes, la tendance est au « clean label ». Un concept marketing décliné à toutes les sauces pour tenter de vendre au consommateur des produits plus sains et donc meilleurs pour leur santé. « La sécurité alimentaire des produits est devenue un véritable enjeu pour les industriels qui ont besoin de rassurer le consommateur », indique Sébastien Gillet, directeur du salon.

>> A lire aussi : Substitut à la viande, antioxydant et anticancer... La spiruline assure-t-elle le job?

Exit donc les additifs, conservateurs et autres colorants chimiques. A la place, les marques misent sur la « naturalité » en utilisant par exemple des concentrés de fruits et de légumes pour colorer des yaourts, des bonbons et même du jambon. « Cela apporte aussi un côté fun qui plaît au consommateur », assure la responsable marketing du groupe allemand Döhler, qui présente sur son stand des pains burgers bleus, verts ou roses fabriqués avec des colorants en poudre à base de légumes.

Les pains burgers sont colorés avec des poudres à base de légumes. - J. Gicquel / 20 Minutes

Le végétal à toutes les sauces

En quête de bien-être, le consommateur serait également de plus en plus porté sur les produits vegans si l’on en croit l’éventail des produits présentés au CFIA. Saucisses, fromages, boulettes, nuggets… Le végétal est partout dans les allées du salon et « cette tendance semble bien partie pour durer », selon Sébastien Gillet. Même les professionnels du snacking surfent sur cette tendance veggie comme la marque Cocotine qui présente au salon son omelette burger comme alternative à la viande.

>> A lire aussi: La knack végétale fabriquée par Herta débarque au pays de la saucisse

La charcuterie se décline en mode vegan au CFIA. - J. Gicquel / 20 Minutes

Dans cette profusion de « produits sains et bons », l’œil et les papilles du visiteur sont également attirés par des produits encore inconnus du grand public. C’est le cas du camembert râpé, du fromage de couleur noire, du bacon à base d’algue ou des chocolats au parfum de concombre et de citron vert.

Du camembert râpé, il fallait y penser... - J. Gicquel / 20 Minutes

« L’avenir nous dira si ces produits attireront les consommateurs. Si ce n’est pas le cas, on reviendra dès l’an prochain avec d’autres nouveautés », sourit un commercial.