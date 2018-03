Les infos immanquables du jour: L'avocat Henri Leclerc sur la polémique Cantat, la plainte d'Aurélien Enthoven et la réalité virtuelle

L'avocat Henri Leclerc, le 12 juin 2015 à la sortie d'un tribunal à Lille — PHILIPPE HUGUEN AFP

« L’opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche… » On entend souvent résonner dans les tribunaux la célèbre maxime de Moro-Giafferi. Et même quand le juge a tranché, l’opinion publique continue parfois à protester. C’est ce qui se passe depuis plusieurs semaines avec Bertrand Cantat. Les pétitions et manifestations contre son retour sur scène ont finalement conduit l’ancien leader de Noir Désir à renoncer à participer aux festivals musicaux de l’été.

Sur Facebook lundi, il a tenu à renouveler sa compassion « à la famille et aux proches de Marie » Trintignant, morte sous ses coups en 2003 tout en invoquant son « droit à la réinsertion ». Ancien président de la Ligue des droits de l’homme et grand avocat pénaliste depuis plus d’un demi-siècle, Henri Leclerc a accepté de donner son sentiment sur cette polémique pour 20 Minutes… Une interview à lire ici.

L’article le plus partagé du jour : Victime d'antisémitisme, Aurélien Enthoven porte plainte

« Je dois admettre que ça mine un peu le moral. » Aurélien Enthoven, le fils de Carla Bruni et Raphaël Enthoven, a évoqué lundi dans Quotidien sur TMC les insultes antisémites dont il fait l’objet. Des commentaires haineux survenus depuis la publication, sur YouTube, la semaine passée, d’une vidéo dans laquelle l’adolescent de 17 ans dénonce le racisme en démontrant que « les races n’existent pas ». Un article à retrouver ici.

L’article le plus à lire du jour : Réalité virtuelle: J’ai visité et acheté mon appartement depuis mon canap’

Pourquoi perdre son temps à courir d’appartement en appartement, compressé dans des espaces confinés avec 200 autres acheteurs potentiels (au bas mot), quand on pourrait faire la même chose depuis un canapé ? Finies les pauses déjeuner amputées et les courses contre la montre… Imaginez le rêve. La réalité virtuelle a les moyens de nous faciliter la vie et le v-commerce pourrait bientôt détrôner l’e-commerce. On vous explique pourquoi par là.