Pays de la Loire: Des prix cassés pour prendre le TER (mais pas pour les abonnés)

De nouveaux tarifs pour les usagers du TER vont être soumis au vote des élus du conseil régional des Pays-de-la-Loire.

La nouvelle gamme vise à attirer les voyageurs occasionnels, qui se tournent de plus en plus vers le covoiturage ou les cars longue distance.

Le plan comporte aussi une hausse de 7 euros par mois, et pendant trois ans, pour les abonnés des trains TER.

Ils représentent toujours la moitié des 45.000 voyageurs quotidiens, mais depuis deux ans, ils sont de moins en moins nombreux sur le réseau TER. Alors que les voyageurs occasionnels (étudiants qui rentrent chez leurs parents, week-end en famille…) font le bonheur des sites de covoiturage et des autocaristes longue-distance, la région Pays-de-la-Loire préfèrerait qu’ils achètent un billet pour monter dans un train régional de son réseau.

Afin de reconquérir cette cible, la collectivité vient de dévoiler une nouvelle gamme tarifaire pour ses TER, qui sera mise en place à partir du mois d’avril, après un vote du conseil régional la semaine prochaine. « Notre objectif est d’augmenter la fréquentation de 10 % d’ici à 2021, illustre Christelle Morançais, la présidente (LR) de la région. 71 % des déplacements des Ligériens se font encore en voiture. »

Des « tarifs agressifs »

Pour tenter d’y parvenir, l’offre se veut plus lisible et les prix ont été cassés. D’abord, plus besoin de justifier d’un statut (salarié, étudiant…), tous les habitants de la région pourront prétendre à une carte de réduction « Mezzo », qui permet de circuler à moitié prix pendant un an. « Nous avons mis au point des tarifs agressifs, indique Roch Brancour, vice-président aux déplacements. Pour les plus de 26 ans, la carte passe de 65 à 30 euros. On estime qu’elle sera rentabilisée en deux ou trois trajets. »

Plusieurs formules vont voir le jour pour ceux qui auraient encore moins l’habitude de monter dans le TER : le forfait « multi » (45 euros pour une à cinq personnes en illimité pendant deux jours) sera par exemple valable toute l’année, et des billets « petits prix » seront disponibles sur Internet jusqu’à la veille du départ. « On pourra trouver des Nantes-La Roche à 10 euros, contre 14,5 euros en plein tarif », assure Roch Brancour.

7 euros d’augmentation par mois

Revers de la médaille, les abonnés « Tutti », qui eux prennent le TER régulièrement, ne verront pas la facture s’alléger, au contraire. Si de nouveaux avantages sont promis (réduction pour les accompagnateurs, programme de fidélité…), la nouvelle gamme prévoit l’augmentation de 7 euros pendant trois ans du prix mensuel (3,50 euros pour les abonnés dont l’employeur prend en charge la moitié du prix). Par ailleurs, le dispositif « trajet 1 euro », que la région finançait pour que la part de l’usager n’excède pas 45 euros se voit supprimé.

De quoi faire bondir l’opposition régionale qui a par exemple calculé que pour un usager de la ligne Angers-Le Mans, qui paye actuellement 187,60 euros par mois (reste à charge : 45 euros) verra sa facture grimper à 208,60 euros, avec cette fois un reste à payer de 104,30 euros. « Le choix de la majorité régionale est une attaque inacceptable contre le pouvoir d’achat des Ligériens et notamment des classes moyennes habitant hors des grandes villes et contraintes de prendre le train pour aller travailler », s’indigne le groupe socialiste.

« Il faudrait que la qualité de service s’améliore, qu’il y ait moins de suppressions de trains et de retards, avant de demander aux abonnés de payer davantage, réagit quant à lui Fabrice Eymon, président de la Fnaut des Pays-de-la-Loire, association d’usagers. Pour que les occasionnels reviennent, il faut aussi une offre supplémentaire. Le week-end notamment, ce n’est pas possible, il n’y a pas assez de trains. »