VIDEO. Bertrand Cantat, le paria des festivals

Bertrand Cantat aux Vieilles Charrues en 2014 — Alain ROBERT/APERCU/SIPA

Il a renoncé. Bertrand Cantat a annoncé annuler sa tournée d'été des festivals, face à la contestation grandissante. Quinze ans après avoir la mort de Marie Trintignant sous ses coups, l'ex-leader de Noir Désir avait déjà été déprogrammé de l'Ardèche Luna Festival et des Escales de Saint-Nazaire. Et ce n'était pas la première fois. Depuis sa sortie de prison en 2007, le chanteur n'est plus un artiste comme les autres et a plusieurs fois été déprogrammé ou a été forcé d'annuler sa venue.