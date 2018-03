Toulouse: Dessine-toi un tombeau, une start-up fait la révolution dans les monuments funéraires

Au cimetière de Cornebarrieu, dans l'agglomération toulousaine. Illustration. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Le marché des obsèques brasse tous les ans 2,5 milliards d’euros en France.

Une start-up toulousaine se lance et propose de commander et de personnaliser en ligne son monument funéraire, à des prix «transparents».

Elle ose même proposer des tombes en kit, à monter chez soi.

Sur votre stèle funéraire, vous verriez votre nom en lettres dorées ou en blanc plus sobre ? Du granit gris du Tarn ou du vert olive pour le monument cinéraire après votre crémation ? Ces choix « créatifs », personnalisés et modélisées en 3D, une start-up de Toulouse propose de les faire en ligne, en famille pourquoi pas, en tout cas tranquille chez soi.

« C’est une expérience différente, car ce n’est jamais très agréable d’aller acheter son monument au milieu de familles en deuil », souligne Jérémy Dols. Il est spécialisé dans le web marketing. Son acolyte, Laurent Pradiès, travaille depuis 20 ans dans le monde funéraire. En créant France Tombale, ils s’attaquent au marché on ne peut plus éternel du monument funéraire.

Le site France Tombale propose de personnaliser puis de commander son monument funéraire, tranquille chez soi. - B. Colin - 20 Minutes

La start-up ne propose pas uniquement de créer sa propre tombe, elle s’occupe de la pose, n’importe où en France. Le principal argument des deux associés est la pratique de « prix transparents ». 790 euros par exemple pour la pose, pour tout le monde. « Alors que dans notre milieu, les tarifs sont parfois opaques et à la tête du client », précise Laurent Pradiès.

Depuis son lancement en septembre 2017, France Tombale a vendu une soixantaine de monuments et en a installé une vingtaine dans les cimetières. « Le panier moyen de 2.000 euros hors taxes et nos prix sont globalement inférieurs de 20 % au prix du marché », assure Jérémy Dols.

Une tombe livrée à domicile avec les pistolets à colle

Alors, les deux Toulousains seraient-ils en train d’ubériser la mort ? Pas vraiment selon eux, puisque si le web leur permet d’avoir un catalogue à rallonge et des frais de structure très allégés, pour le reste, ils travaillent à l’ancienne. Avec les granitiers, marbriers et graveurs du Sidobre chers au Tarnais Laurent Pradiès par exemple, et de façon générale avec les professionnels traditionnels des coins concernés.

Mais France Tombale n’hésite pas non plus à bousculer les codes. Elle propose des tombes paysagères, avec jardinière intégrée pour les plantations. Et surtout bientôt, une gamme de monuments funéraires en kit, baptisée avec un certain humour « MONUKEA ». Les éléments de la tombe seront livrés à domicile, pistolets à colle compris, il ne restera plus qu’à les assembler soi-même. Aide-toi et le ciel t’aidera…