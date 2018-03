Assurance auto: C’est en Bretagne que la prime est la moins chère de France

AUTOMOBILE A l’inverse, les conducteurs doivent débourser en moyenne 660 euros par an en Île-de-France...

Illustration du budget automobile. — West Coast Surfer / Moo/REX/SIPA

Heureux comme un conducteur breton. Selon le baromètre établi par le comparateur en ligne LeLynx.fr, c’est en Bretagne que la prime d’assurance auto est la moins chère de France. Il en coûte en moyenne 515 euros par an aux automobilistes pour assurer leur véhicule dans la région, un montant qui grimpe tout de même de 4,8 % par an. Cette première place est somme toute assez logique car la Bretagne enregistre moins de vols, d’actes de vandalisme et d’accrochages que la moyenne nationale.

À l’inverse, c’est en Ile-de-France que la prime d’assurance auto coûte la plus chère avec une moyenne de 660 euros par an, soit 28 % de plus qu’en Bretagne.

La facture grimpe jusqu’à 756 euros à Marseille

Si l’on habite dans une grande ville, la facture peut même être encore plus salée. La palme revient à Marseille avec une prime d’assurance auto qui s’élève en moyenne à 756 euros par an, juste devant Nice (693 euros) et Paris (672 euros).

Nantes reste quant à elle plutôt bon marché pour une grande ville avec une prime de « seulement » 574 euros, en hausse de 19 euros tout de même par rapport à l’an dernier.