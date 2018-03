Le philosophe Raphaël Enthoven et Carla Bruni. — Martin Bureau AFP/Archives

Aurélien Enthoven, fils de la chanteuse Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven, est victime de violentes insultes antisémites depuis la publication sur YouTube d’une vidéo d’une vingtaine de minutes, réalisé avec le YouTubeur Penseur Sauvage.

Messages injurieux

Publiée il y a quelques jours sur la chaîne YouTube, la vidéo M - Gigantorapteur d’Aurélien Enthoven voulait dénoncer le racisme en démontrant que « les races n’existent pas ». Depuis, les messages injurieux se multiplient à l’encontre de l’adolescent.

Ce dimanche, Raphaël Enthoven a tenu à s’impliquer en dénonçant avec force sur Twitter les « attaques antisémites d’une violence absolue » que son fils de 17 ans subit.

Pour avoir réalisé (en collaboration avec @Penseursauvage) une excellente vidéo sur le "Racisme", le youtubeur @MGigantoraptor (aka Aurélien Enthoven) fait l'objet d'attaques antisémites d'une violence absolue.

Leurs auteurs s'en repentiront. #nerienlaisserpasser pic.twitter.com/fHjKjvwlGj — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) March 11, 2018

Croisade contre la désinformation

La secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa​ est aussi intervenue sur le réseau social pour défendre Aurélien Enthoven, évoquant des « attaques immondes d’antisémitisme, de sexisme, de bêtise ». Elle ajoute : « S’en prendre aux enfants pour atteindre les parents : méthode inqualifiable et inacceptable ! ».

Attaques immondes d’antisémitisme, de sexisme, de bêtise.

S’en prendre aux enfants pour atteindre les parents: méthode inqualifiable et inacceptable !

Soutien à @MGigantoraptor

Cc @DILCRAH https://t.co/sjRDNCfgSA — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 11, 2018

Le fils de Carla Bruni dit mener une « croisade contre l’anti-évolutionnisme, la désinformation et le complotisme ». Sa chaîne YouTube porte principalement sur « la théorie de l’évolution, la zoologie, la paléontologie et le scepticisme », et enregistre quelque 35.000 abonnés sur la plateforme de vidéos en ligne.