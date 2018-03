Cinq infos dans le rétro : Un crunch qui fait craquer, quarante ans sans Cloclo et dernier congrès pour le FN

Claude François (photographie non datée). — BAC RETRO/FRA/RETRO CLAUDE FRANCOIS

En Chine, le président a obtenu la possibilité de garder son poste à vie.

Le FN pourrait bientôt s'appeler Rassemblement national.

Le XV de France a remporté une victoire convaincante face aux Anglais.

Vous vous êtes endormi sur la table de votre kiné et vous avez passé quarante-huit heures dans le noir ? Pas de problème, ça arrive. Et nous sommes là pour vous résumer l’actu du week-end.

1. Le FN en quête de nom

C’était le seizième et vraisemblablement le dernier congrès du Front national. Réélue dimanche présidente du parti, Marine Le Pen a ainsi proposé que le FN soit renommé « Rassemblement national ». Un peu plus tôt, son père était officiellement déchu de son titre de président d'honneur à la faveur d’un changement de statut du parti. Et la veille, c’était le « showman » ultra-conservateur américain Steve Bannon qui faisait l’événement, en adressant un discours de soutien à Marine Le Pen très commenté sur les réseaux sociaux, et plutôt mal traduit par l’interprète. Notre envoyée spéciale a rencontré les adhérents pour faire un bilan de ce congrès lillois.

L’info en plus : Davy Rodriguez, l’autre nom au centre de ce congrès. L’assistant parlementaire de Marine Le Pen et Sébastien Chenu apparaît dans une vidéo où on l’entend déclarer « espèce de nègre de merde » à un individu identifié par Buzzfeed comme étant le vigile d’un bar lillois. L’intéressé nie avoir tenu de tels propos mais « sa suspension » a été proposée et aurait déjà été acceptée par les instances du parti.

2. Un boulevard pour Xi Jinping

Il aurait dû rendre le pouvoir en 2023, mais il a préféré changer les règles en 2018. Xi Jinping, 64 ans, peut désormais être président de la Chine à vie. Le Parlement chinois a aboli ce dimanche la limitation des mandats présidentiels, laissant les mains libres à l’homme fort du pays pour imposer sa vision à long terme d’une superpuissance toujours plus soumise au Parti communiste.

L’info en plus : Pendant ce temps-là, à New Delhi, le couple Macron et une tripotée d’industriels discutaient gros sous avec les Indiens. La visite d’Etat en Inde s’est soldée par la signature de 13 milliards d'euros de contrats « avec 50 % de part française ». Elle aurait également permis de rapprocher la France de l’autre géant asiatique.

3. Hommages à Cloclo

Le 11 mars 1978, Claude François était retrouvé sans vie dans sa salle de bains. Les quarante ans de sa mort ont donné lieu à de nombreux hommages et témoignages, comme celui de ce policier, présent sur les lieux à la découverte du corps et qui est revenu dimanche, pour Le Parisien sur les circonstances du décès. Beaucoup de Français entretiennent au quotidien le souvenir du chanteur à succès. Nous avons rencontré l’un d’entre eux, à Montpellier, qui a transformé sa maison d'enfance en musée à la gloire de Cloclo.

L’info en plus : En quinze ans de carrière, Claude François a enregistré 400 chansons parmi lesquelles un bon paquet de tubes. Nous vous avons demandé de voter pour votre préféré. Les résultats sont ici.

4. Fin de match nul à Lille

Le Losc a perdu bien plus que deux points en concédant le nul (1-1) sur sa pelouse samedi soir face à Montpellier. Au coup de sifflet final, des ultras du club de foot lillois, 19e de Ligue 1, ont envahi la pelouse et s’en sont pris verbalement et physiquement à plusieurs joueurs. Les supporters sont restés plusieurs minutes sur la pelouse en entonnant des chants hostiles à leur équipe comme « Si on descend, on vous descend ». « Je comprends la déception des supporters, mais la maîtrise des émotions est prioritaire. Cette méthode conduira directement au chaos », a prophétisé l'ancien président du club Michel Seydoux. Le dossier sera mis en instruction dès jeudi, a annoncé la Ligue.

L’info en plus : Notre spécialiste du Losc s’est intéressé de près à la méthode Lopez, le président arrivé aux commandes du club il y a un an avec de très fortes ambitions. Et le verdict n'est pas rassurant...

5. Vous avez un crunch

Ils nous ont fait frissonner jusqu'au coup de sifflet final. Mais les rugbymen français l’ont fait ! Ils ont dominé samedi soir l’Angleterre (22-16), l'une des meilleures nations de l’Ovalie, au Stade de France. Cette deuxième victoire en quatre matchs du Tournoi vient redorer le blason du XV de France à dix-huit mois de la Coupe du monde. « Je crois que quelque chose est en train de se passer à l’intérieur », a déclaré samedi soir l’entraîneur des arrières, Jean-Baptiste Elissalde. Il faudra attendre la semaine prochaine, et un match au pays de Galles, pour savoir si ça passe aussi à l’extérieur.

L’info en plus : Edouard Philippe a lancé officiellement samedi le comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en 2023. Il a défini le programme du pays hôte et c'est... «aspirant»