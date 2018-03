Lyon: Un enterrement se transforme en «bagarre générale» et interrompt même la circulation du tramway

Photo d'illustration d'un cimetière, à Lyon, en 2013. — JEFF PACHOUD / AFP

Une véritable empoignade s’est déclenchée samedi matin au milieu des tombes du nouveau cimetière de la Guillotière à Lyon. Près de 300 personnes étaient présentes pour assister aux obsèques d’une figure de la communauté angolaise, décédée le 28 février. Une vive dispute a alors éclaté vers 10h30 entre une quinzaine de femmes proches du défunt, ce qui a alerté le gardien du cimetière, comme l’explique Le Progrès.

« En quinze ans de métier, je n’ai jamais connu ça, indique celui-ci. Ça se battait dans le carré et ça partait dans tous les sens. J’ai eu peur d’une bagarre générale. » L’homme a donc vite prévenu les forces de l’ordre. La police municipale ainsi que la police nationale ont débarqué sur place avec le renfort de la Compagnie départementale d’intervention (CDI) et de la BAC.

Quelques dégradations ont été constatées à l’intérieur du cimetière et pourraient entraîner une plainte. Mais c’est à l’extérieur que s’est poursuivie la rixe. Les personnes concernées se sont en effet retrouvées sur l’avenue Berthelot (Lyon 7e), tout en laissant leurs véhicules au milieu de cet axe très fréquenté et même sur la voie de tramway. La police a donc dû dévier la circulation et suspendre le tramway T2 pendant une grosse demi-heure. Peu avant midi, la foule s’est enfin dispersée dans le calme.