Parcoursup: Dernier week-end pour les voeux et le stress monte pour les futurs étudiants

Passé mardi 18H00, il sera trop tard : les élèves de Terminale désirant entamer des études supérieures et les étudiants en réorientation n'ont plus que quelques jours pour inscrire leurs voeux sur la nouvelle plateforme Parcoursup.

«Les profs nous ont prévenus qu'on approchait de la date limite», déclare Salomé, 17 ans, qui s'apprête à passer un bac professionnel commerce à Paris. Elle s'est inscrite mais n'a encore entré aucun voeu et compte tout boucler d'ici à dimanche soir. Sa professeure principale a organisé jeudi une session de trois heures consacrée exclusivement à ces inscriptions.

«La première fois que je me suis connectée, j'étais perdue»

Les élèves de Terminale interrogés disent avoir redouté l'inscription sur Parcoursup, après les ratés l'été dernier de l'ancienne plateforme, APB. «La première fois que je me suis connectée, j'étais perdue. Et puis tout marchait bien. Ca vient tout seul», explique Leïla, du lycée professionnel Maria-Deraisme, dans le nord de Paris, qui a tout rempli avec ses parents.

Le stress est cependant bel et bien présent. Fati, 18 ans, a commencé à entrer ses voeux dès l'ouverture de la plateforme, fin janvier, et a demandé plusieurs BTS, voie la plus prisée par les bacheliers professionnels. «Mais ce sont des filières sélectives et il y a énormément de candidatures», soupire la jeune fille.

Nouveauté de cette année, les filières non sélectives (licences générales à l'université) précisent sur la plateforme les acquis et compétences estimés nécessaires pour réussir dans telle ou telle voie. Et les candidats devront obligatoirement suivre un parcours d'accompagnement si leur profil ne correspond pas à ce qui est réclamé.

Un système de «pré-requis» qui s'assimile à de la sélection, selon des syndicats étudiants et d'enseignants, opposés à Parcoursup et à la loi sur ces nouvelles modalités d'accès à la fac. Des partis de gauche avaient saisi le Conseil constitutionnel, qui a rejeté leur recours cette semaine et jugé le texte de loi conforme à la Constitution.

Cette loi a pour objectifs de supprimer le tirage au sort introduit par APB et de réduire le taux d'échec en première année de licence.

L'heure de vérité

Un maximum de dix voeux peuvent être formulés et jusqu'à 20 sous-voeux (les licences informatiques de plusieurs universités sur un même territoire par exemple). En cas de questions de dernière minute, il est encore possible d'envoyer sa requête via la rubrique contact de son dossier personnel sur la plateforme, ou appeler le numéro vert de Parcoursup (0 800 400 070), ouvert samedi et dimanche de 10H00 à 16H00 Contrairement à l'an dernier, les voeux ne doivent plus être classés par ordre de préférence. Une mesure qui laisse les jeunes partagés.

«L'avantage, c'est que j'aurai une réponse pour chacun. Mais l'inconvénient, c'est que si je reçois en premier une réponse positive du voeu que j'aime le moins, combien de temps pourrai-je garder mes autres voeux en attente ?», s'interroge Clément, en Terminale ES dans la banlieue parisienne. Il peut en fait accepter la proposition d'admission tout en indiquant clairement qu'il souhaite conserver un ou plusieurs souhaits en attente.

Jusqu'au 31 mars pour finanliser son dossier

Les élèves ont jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier : ils doivent cette année rédiger quelques lignes de motivation pour chaque voeu, dans une fenêtre dédiée sur le site, joindre les documents éventuellement demandés par une formation, et ne surtout pas oublier de confirmer leurs voeux.

De leur côté, les professeurs et chefs d'établissement vont remplir une fiche baptisée «Avenir», en donnant leur avis sur les voeux inscrits par les élèves.

Les réponses commenceront à tomber le 22 mai et le processus se fera au fil de l'eau, et non à dates fixes comme l'an dernier. Le ministère a pour objectif qu'au moins deux-tiers des réponses tombent avant les épreuves écrites du bac qui démarrent le 18 juin. Ce sera alors l'heure de vérité pour cette nouvelle plateforme. Si le système s'engorge et que des dizaines de milliers de candidats se retrouvent sans proposition ou en attente, Parcoursup pourrait être au final aussi mal-aimée qu'APB.