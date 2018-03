C'est l'heure du BIM: Rencontre historique Trump-Kim, guerre commerciale et fake news

Kim Jong-Un et Donald Trump. Montage photo.AFP PHOTO / SAUL LOEB AND Ed JONES — AFP

Après les menaces et les insultes, le dialogue. Dans une mise en scène très théâtrale, la Corée du Sud a annoncé depuis la Maison Blanche que Kim Jong-un avait proposé à Donald Trump de le rencontrer. Le président américain a accepté, et la rencontre aura lieu « d’ici à mai pour obtenir une dénucléarisation permanente » du régime, a indiqué le haut responsable sud-coréen Chung Eui-yong jeudi soir. Donald Trump a salué « des progrès » mais les experts sont sceptiques.

America First. Contre la recommandation de son chef économique démissionnaire, contre l’avis des républicains du Congrès et malgré les avertissements des alliés des Etats-Unis, Donald Trump a signé des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium, jeudi. Alors que de nombreux économistes craignent une guerre commerciale, le président américain a justifié son choix lors d’une conférence télévisée, affirmant qu’il s’agissait « d’une question de sécurité nationale ». La France a fait part de ses regrets et Pékin a dénoncé « une attaque ».

Le fake fait cliquer. En moyenne, les vraies informations prennent six fois plus de temps que les fausses pour atteindre 1.500 personnes sur Twitter, d’après, d’après une étude publiée jeudi par la revue Science. L’écart est encore plus marqué pour les messages sur la politique que pour ceux relatifs au terrorisme, aux catastrophes naturelles, aux sciences, aux légendes urbaines ou aux nouvelles financières. Alors que beaucoup s’inquiètent de la diffusion de « Fake news » par des « bots », l’étude révèle que leur propagation est davantage due à une action humaine.

