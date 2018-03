Les infos immanquables du jour: Les femmes de l'année, négocier son salaire et Capucine Anav

L'actrice Rose McGowan est la première femme à avoir accusé le producteur Harvey Weinstein de viol. — PAUL SANCYA/AP/SIPA

Que vous viviez à Toulouse ou à Bidart, c’est l’heure de vos immanquables du jour.

L’article le plus lu du jour : Capucine Anav balance sur «TPMP», Cyril Hanouna, Louis Sarkozy et NRJ 12

Dans Authentique, son autobiographie, Capucine Anav tente de faire oublier par tous les moyens son expérience dans la téléréalité pour réinventer sa carrière. Et au passage, écorche les chaînes pour lesquelles elle a travaillé. On vous détaille tout ça par ici.

L’article le plus partagé du jour : Il avait tué un jeune cambrioleur, le buraliste définitivement condamné

En décembre 2009, Luc Fournié, un cafetier de Lavaur, dans le Tarn, tuait un jeune cambrioleur de 17 ans. Sept ans plus tard, la cour d’assises de Toulouse le condamnait en appel à dix ans de prison pour « homicide volontaire », soit trois ans de plus qu’en première instance​. Une condamnation désormais définitive puisque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi qu’avaient formé ses avocats. La suite à lire par là.

L’article à lire du jour : Mesdames, vous pouvez apprendre à mieux négocier votre salaire!

Alors qu’on parle de plus en plus des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, la question est encore davantage d’actualité ce jeudi alors que l’on célèbre la journée internationale des droits des femmes. Voici quelques conseils pour permettre aux femmes de mieux négocier leur salaire.

Le diaporama à voir du jour : Les femmes qui ont marqué l'année

A l’occasion de la journée des droits des femmes, le 8 mars, 20 Minutes vous propose de revenir en images sur les femmes qui ont marqué les 12 derniers mois. A découvrir ici.

L’article culture du jour : Toutes ces fois où les défilés de mode ont choqué (et elles sont nombreuses)

A chaque saison, Karl Lagerfield voit les choses en grand. Navette spatiale, jardin versaillais, supermarché… Chanel met le paquet. Ce mardi, durant la Fashion Week automne-hiver 2018, la marque n’a pas failli à sa réputation. Pour l’occasion, une véritable forêt automnale a été reconstituée au cœur du Grand Palais, arbres et feuilles mortes comprises. Un décor splendide, mais qui n’a pas tardé à susciter la polémique. On vous explique tout ça dans cet article.