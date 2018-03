VIDEO. Après la France, le kit premières règles veut séduire les jeunes filles du monde entier

Le kit est pour l'instant vendu sur Internet et dans certaines pharmacies. — J. Gicquel / 20 Minutes

C’est une maman rennaise qui a eu l’idée de ce kit pour dédramatiser l’arrivée des premières règles chez les jeunes filles.

Plus de 6.000 exemplaires du kit, baptisé « Ma Louloute », ont déjà été vendus.

Le produit s’attaque à de nouveaux marchés avec des versions du kit traduites en anglais et en espagnol.

Un kit ludique et pédagogique pour dédramatiser l’arrivée des premières règles chez les jeunes filles. Le concept est simple, encore fallait-il y penser. C’est en discutant avec sa fille de 13 ans qu’Edita Rebours a eu l’idée de d’une trousse girly pour faciliter ce passage d’un corps d’adolescent à un corps d’adulte.

« Un jour, elle m’a demandé comment elle ferait si elle avait ses premières règles à l’école. On a cherché des informations sur Internet mais c’était assez compliqué. Il n’existait rien non plus pour les jeunes filles dans les pharmacies », indique l’entrepreneuse originaire de Rennes. Voilà comment est né « Ma Louloute », un kit réunissant tous les produits nécessaires (un calendrier menstruel, des serviettes hygiéniques, des protège-slips et lingettes), un cadeau surprise ainsi qu’un petit guide pour tout comprendre sur le cycle menstruel.

Bientôt distribué dans des milliers de pharmacies

Commercialisée en ligne et dans certaines pharmacies depuis cet automne, la trousse colorée a vite séduit. « J’en ai déjà vendu plus de 6.000 avec que des retours positifs. On a même des grands-mères qui l’achètent pour leurs petites-filles qui me disent qu’elles auraient bien aimé avoir ce kit à leur époque », souligne Edita Rebours, qui sera présente du 27 avril au 8 mai à la Foire de Paris pour présenter son produit.

D’ici quelques semaines, les ventes devraient encore s’accélérer avec un accord de distribution qui sera bientôt signé et lui ouvrira les portes de « 10.000 à 14.000 pharmacies ».

Un kit sur le premier rapport sexuel en projet

Longtemps tabou, le problème des règles ne concerne bien sûr pas que les jeunes filles françaises. D’où l’idée de faire voyager « Ma Louloute » aux quatre coins du globe. « Je réalise déjà 15 % de mon chiffre d’affaires à l’export. On va donc renforcer notre présence dans les pays francophones, notamment en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et au Canada », précise Edita Rebours.

Courant avril, une version du kit en langue anglaise et espagnole sera également lancée pour s’ouvrir les portes de nouveaux marchés. « Et les versions allemandes et italiennes débarqueront à la fin de l’année », poursuit l’entrepreneuse, qui fourmille de projets. Après les règles, elle prépare déjà sur un nouveau kit consacré au premier rapport sexuel.