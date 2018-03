Limitation de la vitesse à 80 km/h: La mesure s’appliquera sur l’ensemble des routes secondaires le 1er juillet

SECURITE ROUTIERE « Le dispositif prévu » sera mis en œuvre comme prévu et son efficacité sera évaluée en 2020, a précisé le porte-parole du gouvernement…

Un panneau de limitation de vitesse à 80 km/h. — SEBASTIEN BOZON / AFP

La mesure entrera en vigueur dès l’été prochain. Le porte-parole du gouvernement a confirmé ce mercredi que la limitation de la vitesse à 80 km/h serait appliquée le 1er juillet sur l'ensemble des routes secondaires sans séparation de voies, malgré la grogne d’élus locaux.

« Le dispositif prévu » sera mis en œuvre et son efficacité sera évaluée en 2020, a précisé Benjamin Griveaux à l’issue du conseil des ministres, en affirmant que le président de la République et le Premier ministre étaient d’accord sur ce dossier.

« Une clause de revoyure au 1er juillet 2020 pour mesurer l’efficacité de cette mesure »

Le porte-parole du gouvernement a affirmé que le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe, qui a annoncé la mesure en janvier, étaient d’accord sur ce dossier. « Il n’y a pas l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette » entre eux, a-t-il ajouté, en demandant aux journalistes, sur le ton de la « boutade » : « Si vous arrivez à me citer un couple exécutif plus uni de la Ve république, j’attends les noms avec impatience ».

Les présidents de 28 départements, en majorité ruraux, ont récemment demandé au gouvernement de renoncer à abaisser la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, proposant plutôt du «cas par cas», notamment sur les axes accidentogènes. « A ce stade, ce n’est pas ce qui est prévu », a réagi Benjamin Griveaux.

Il est en revanche prévu « une clause de revoyure au 1er juillet 2020 pour mesurer l’efficacité de cette mesure », a-t-il précisé, en ajoutant que l'objectif était «de sauver des vies, 300 à 400 selon les études».