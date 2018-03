Angel Di Maria lors de PSG-Real Madrid, le 6 mars 2018. — Christophe Ena/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Trois semaines à parler de remontada pour ça. Le PSG avait fait monter la sauce et on s’est fait berner comme des bleus. Dominés de la tête et des épaules par le Real Madrid dans des proportions que le match aller ne laissait pas présager, les Parisiens ont tenu une mi-temps grâce à Aréola avant de prendre le bouillon logiquement après le repos. Une immondice de soirée. Cette fois l’arbitre n’y est pour rien, et l’absence de Neymar ne devra pas être une excuse. Le PSG est de plus en plus loin du compte en Europe.

>> A lire aussi : De «La Provence» à Dijon en passant par l'Espagne, Paris se fait troller salement

L’amorce de réchauffement entre Corée du Nord et Corée du Sud et les gestes d’ouverture à des négociations de Pyongyang posent un problème de taille à la Maison Blanche : comment réagir face à ce rapprochement entre vieux voisins ennemis, tout en évitant d’adopter les positions que Donald Trump reproche à ses prédécesseurs ? On fait le point.

L’actrice porno Stormy Daniels a porté plainte mardi à Los Angeles contre le président américain Donald Trump pour tenter de faire invalider la clause de confidentialité qu’elle a signée avec lui, selon les documents de justice. Celle qui se nomme Stephanie Clifford dans la vie civile et aurait eu une relation intime avec Donald Trump, affirme dans cette plainte que l’accord de non-divulgation est invalide parce que le président lui-même (désigné sous le nom de « David Dennison ») ne l’a pas paraphé.

« Légiférer, c’est bien. Mais la véritable question, c’est comment changer les mentalités dans chaque foyer ? ». Pour Axel Dauchez, fondateur de la plateforme citoyenne Make.org, la lutte contre les violences faites aux femmes ne peut se penser sans l’engagement de la société civile. Imaginée dès avril 2017 par ce site de lobbying participatif, une consultation en ligne a permis à 400.000 internautes de participer à l’élaboration d’un plan visant à réduire significativement toutes formes de violences sexistes.