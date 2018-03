L’application de rencontre Waiter a été lancée par deux Marseillais en janvier dernier.

Elle vise le secteur des rencontres « sérieuses », tout en évitant l’effet de zapping des autres applications.

L’application revendique 2.500 inscrits, et près de 300 « matchs », après deux mois d’existence.

« Yes », « Nope », « Nope », « Yes ». Tous les utilisateurs d’applications de rencontres connaissent le principe de « zapping » des profils proposés. L’application Waiter prend le contre-pied de cette surconsommation de profil, en proposant à ses utilisateurs des rencontres « sérieuses », sans l’effet catalogue des autres applis.

Deux marseillais, Sébastien Pigati et Yves Nevchehirlian, sont à l’origine du projet qui a été lancé en janvier sur Android, puis le 14 février sur IOS. Yves pour le côté technique du développement de l’application, et Sébastien, spécialiste du marché de la rencontre. « J’ai lancé Woozgo.fr, un site de sorties et de rencontre qui comptabilisait plus de 2 millions d’utilisateurs. De par cette fonction, j’ai fait de la veille sur le secteur, en observant les dernières tendances, les dernières fonctionnalités », explique Sébastien Pigati.

Trois profils par jour

Il flaire un nouveau besoin, celui des rencontres sérieuses en évitant la surconsommation de profils. « Les applis existantes ont perverti le système, on présente toujours plus de profils à l’utilisateur, avec un zapping interminable. Les gens deviennent des objets et on passe souvent à côté de la bonne personne », avance-t-il. D’autres préfèrent rester à l’écart de ces applications pour éviter d’apparaître dans des catalogues, d’être visibles par tous et éviter de rentrer dans un système pas très naturel, sans émotion.

Pour répondre à ce besoin, l’application Waiter, qui signifie « serveur » en anglais, veut se rapprocher d’une agence matrimoniale :

« L’utilisateur s’inscrit gratuitement. Il rentre des informations, s’il le souhaite, qui le caractérisent et l’application lui propose tous les jours trois profils parmi lesquels il doit en sélectionner un. Si la personne qu’il a choisie le choisit à son tour, il y a « match » et une discussion peut s’instaurer », détaille Sébastien.

Le « jeu » de l’amour

Avec son associé, ils ont développé un aspect « gaming » pour ajouter plus d’émotions, et d’incertitudes. « Vous sélectionnez un profil, mais le vôtre ne sera pas automotiquement proposé le jour même à la personne choisie. Peut-être le lendemain, ou le surlendemain, afin de créer la surprise et que vous ne vous y attendiez pas forcément », précise-t-il. Et aussi d’éviter une « surconsommation » de profils.

Sébastien Pigati est fier de son bébé : une application pour des rencontres « sérieuses ». - Waiter

Une « deuxième chance » est néanmoins proposée à l’utilisateur, qui, pour l’équivalent d’un tip (pourboire en anglais) compris entre 50 centimes et 1 euro, peut choisir l’un des autres profils dans les propositions initiales. « Il y a aussi la possibilité de savoir qui vous a choisi pour avoir des matchs à coup sûr mais ça coûte 5 tips », prévient Sébastien.

2.500 utilisateurs, 10 % de « matchs »

Ce n’est pas uniquement grâce à ces services payants que l’application espère trouver son modèle économique. « On prévoit de proposer d’autres options. Par exemple si l’utilisateur ne se connecte pas tous les jours, il pourra bénéficier des propositions des jours où il ne s’est pas connecté lors de sa prochaine venue. On réfléchit aussi à pouvoir choisir sa géolocalisation », explique Sébastien.

Après deux mois de lancement, l’application revendique déjà près de 2.500 utilisateurs, dont 20 % se connectent tous les jours. « La moyenne d’âge se situe autour des 30 ans. On comptabilise à peu près 300 "matchs", soit environ 10 % des utilisateurs », se satisfait Sébastien, qui vise principalement la tranche d’âge 25-40 ans.

