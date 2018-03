Les infos immanquables du jour: Titres restaurant, don de moelle osseuse et «Walking Dead»

Achat de yaourts et fruits avec des tickets restaurant à Clamart, le 29 Juin 2010 — DURAND FLORENCE/SIPA

C’est un fait divers qui a interpellé de nombreux salariés. Un chef d’entreprise a été rappelé à l’ordre parce qu’un de ses salariés avait payé son repas en titre restaurant un dimanche alors qu’il ne travaillait pas ce jour-là. L’occasion pour Richard Wetzel, avocat en droit du travail, de rappeler aux lecteurs de 20 Minutes la législation en vigueur sur le sujet. Pour tout comprendre, c'est ici.

L’article le plus partagé du jour : Don de moelle osseuse: « C'est comme une prise de sang et ça peut sauver des vies »

Chaque année en France, plus de 2.000 personnes souffrent de maladies graves du sang. Pour les soigner et les guérir, il existe un traitement que l’on ne trouve dans aucune pharmacie : la greffe de moelle osseuse, traitement de dernier recours pour nombre de pathologies. Mais pour en bénéficier, il faut avoir la chance de trouver un donneur compatible. Et quand personne dans son cercle familial ne l’est, le seul espoir vient alors des donneurs anonymes inscrits au registre national des donneurs de moelle osseuse. « Ce sont nos veilleurs de vie, comme on les appelle », dévoile le Dr Evelyne Marry, directrice du registre France greffe de moelle à l’Agence de biomédecine. A l’occasion de la 13e Semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse, qui se tiendra du 10 au 18 mars, l’établissement souhaite sensibiliser le grand public à cette cause, qui véhicule certaines idées reçues, et espère que de nouveaux donneurs s’engageront. Un article à lire là.

Depuis plusieurs années, on ne parle plus que d’elle, et moins de lui. Alors qu’il est à l’origine de tout, et qu’il est toujours là. En effet, la série télé The Walking Dead a un peu éclipsé le comic book Walking Dead, pourtant bien vivant avec presque quinze ans d’existence et trente volumes parus. Le 29e sort mercredi aux éditions Delcourt, toujours sous la houlette du scénariste Robert Kirkman et du dessinateur Charlie Adlard. Ce dernier était présent lors du dernier festival international de la bande dessinée d’Angoulême, et 20 Minutes en a profité pour évoquer avec lui cette histoire de zombies, devenue un phénomène mondial, la difficulté de se renouveler, et la schizophrénie entre le comics et la série… qu’il ne regarde plus. Une interview à lire là.