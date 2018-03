Pourquoi le gouvernement veut miser sur l'éducation aux médias?

Françoise Nyssen à la Salle Pleyel , le 2/03/2018. / AFP PHOTO / Thomas SAMSON — AFP

La lutte contre les fake news passe forcément par une meilleure connaissance des médias. C’est pourquoi la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé dimanche le doublement de l’enveloppe financière consacrée à l'éducation aux médias. Elle a aussi rappelé sa volonté que les sociétés de l’audiovisuel public créent une plateforme commune de décryptage de l’information.

Ce budget passera de 3 à 6 millions d’euros et servira à soutenir les associations qui interviennent dans les médiathèques et les écoles pour faire de l’éducation aux médias et pour financer l’intervention de jeunes dans le cadre du service civique, a souligné la ministre sur le site du Figaro.

Une plateforme de décryptage de l’information

Le plan pour l'éducation aux médias « a trois volets : une amplification sans précédent de l’action des associations et de l’engagement des journalistes qui font cette sensibilisation dans les écoles ; ce même déploiement au sein des bibliothèques-médiathèques et la création d’une plateforme commune des sociétés de l’audiovisuel public pour le décryptage de l’information et l’éducation aux médias », a-t-elle développé.

« J’ai demandé aux six sociétés de l’audiovisuel public de concrétiser un projet de plateforme commune (…). Ce sera l’un des thèmes de la prochaine réunion que j’organise avec les six dirigeants le 19 mars », a poursuivi la ministre, regrettant que leurs initiatives existantes soient « éparpillées ».

« L’audiovisuel public peut créer un outil qui pourra être mis à disposition de l’Éducation nationale, mais aussi des médiathèques​, des associations », a-t-elle estimé, alors que des rencontres sont régulièrement organisées avec les dirigeants de l’audiovisuel public dans le cadre d’une grande réforme prévue pour fin 2018.