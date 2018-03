Cinq infos dans le rétro: Vote en Italie, Thimotée Chalamet et la mort de Davide Astori

Les bureaux de vote ont ouvert en Italie. — Tiziana FABI

Vous avez déconnecté et vous demandez ce qu’il a bien pu se passer ce week-end ? On vous explique tout en quelques lignes ci-dessous.

1-L’Italie vote dans l’incertitude entre poussée de la droite et montée des populismes

Les Italiens ont commencé à voter ce dimanche pour des élections qui devraient voir une poussée de la droite de Silvio Berlusconi et des populistes, mais qui risquent de ne déboucher sur aucune majorité stable. En quelques chiffres, cela donne 46 millions d’électeurs invités à désigner 630 députés avec un bulletin rose et, pour les électeurs âgés de plus de 25 ans, un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs. Et si vous voulez comprendre comment Silvio Berlusconi a pu revenir dans le jeu… c'est par ici.

2-Bure : Une centaine d’opposants de nouveau sur les lieux ce dimanche

Des opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure (Meuse) réunis pour le week-end s’approchaient de nouveau ce dimanche du bois Lejuc, évacué il y a dix jours, au lendemain d’échauffourées avec les forces de l’ordre. Des échauffourées sans incident grave avaient déjà eu lieu samedi après-midi entre les forces de l’ordre et environ 300 manifestants (400 selon les organisateurs) lorsque le cortège s’est approché du bois Lejuc, épicentre de la contestation au projet baptisé Cigéo. Un arrêté préfectoral avait interdit toute manifestation dans la zone.

3-Marine Le Pen visée par un contrôle fiscal, selon le JDD

La présidente du Front national Marine Le Pen, qui serait « actuellement visée par un contrôle fiscal » selon Le Journal du Dimanche, a dénoncé une nouvelle « persécution » dimanche. « Le JDD annonce que je suis la cible d’un contrôle fiscal ? Première nouvelle ! Mais ça manquait en effet au tableau des persécutions », écrit sur Twitter la dirigeante du FN et députée du Pas-de-Calais, qui tient son congrès dans une semaine à Lille. « Ça ne m’étonnerait pas outre mesure » qu’il y ait un contrôle fiscal, a déclaré ensuite sur France 3 la députée du Pas-de-Calais. « Dans le tableau des persécutions, c’est le seul truc qui me manquait », a-t-elle ajouté.

4-Ce soir, lors de la cérémonie des Oscars, sachez qu’un acteur Français, Thimotée Chalamet, pourrait bien faire parler de lui

Timothée Chalamet, acteur franco-américain, nominé dans la catégorie du meilleur acteur aux Oscars, n’oublie jamais d’évoquer ses origines françaises. Car, oui, le jeune homme a passé une grande partie de ses étés chez sa grand-mère paternelle en Haute-Loire. Evidemment, dans le petit village du Chambon-sur-Lignon dont il est originaire, on accueille cette nouvelle notoriété avec émotion. Mais qui est Thimothée Chalamet, la nouvelle coqueluche d’Hollywood ? On vous dit tout ici. Et si vous voulez plus d’infos sur ses racines françaises, c'est par là. Et, surtout, n’hésitez pas à suivre avec 20 Minutes la cérémonie des Oscars.

5-La capitaine de la Fiorentina Davide Astori serait décédé de causes naturelles

Le capitaine de la Fiorentina, Davide Astori, décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l’âge de 31 ans, est mort d’un « arrêt cardio-circulatoire de causes naturelles », selon le procureur de la République d’Udine (nord), cité ce dimanche dans le Corriere della Sera. Le procureur a ajouté qu’il était « étrange qu’une telle chose arrive sans signaux annonciateurs à un professionnel aussi surveillé ». Astori est décédé dans une chambre d’hôtel à Udine, où son équipe devait jouer dimanche un match de la 27e journée de Serie A. Son corps a été transporté en début d’après-midi dans un hôpital de la ville pour une autopsie. Pour en savoir plus à ce sujet, c'est par là.