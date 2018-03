Loire: Ils n'ont jamais reçu leur Ford Mustang commandée plus de 100.000 euros aux Etats-Unis

Photo d'illustration de la Ford Mustang GT 500, ici en 2013 lors d'un salon automobile à New York. — Erik Pendzich/Rex / Rex/REX/SIPA

En plein rêve américain, un couple de la Loire était prêt en 2012 à verser 104.500 euros pour s’adjuger une Ford Mustang GT 500 Super Snake. Une colossale transaction alors montée avec une société d’importation de voitures depuis les Etats-Unis, située à Roche-la-Molière (Loire), comme le révèle Le Progrès. Sauf que si les acheteurs ont versé l’intégralité de la somme sur 18 mois, ils n’ont jamais reçu ni le modèle de luxe édité à une centaine d’exemplaires ni le moindre remboursement.

Le procès du gérant de la société d’importation, qui a depuis été liquidée, vient donc de s’ouvrir pour déterminer son rôle dans cette opération n’ayant jamais abouti depuis Las Vegas. « Dès que je recevais de l’argent, je le transférais aux Etats-Unis, assure le prévenu. Puis mon fournisseur a mis la clé sous la porte et on n’en a plus entendu parler. J’ai déménagé deux fois depuis la fin de mon entreprise, je ne retrouve pas les documents. »

« L’ancien gérant a trouvé des bonnes vaches à lait »

Une ligne de défense agaçant particulièrement l’avocat du couple ligérien, Me Cornillon : « Et vous ne trouvez pas que c’est un peu léger ? Il y a 104.500 euros qui ont été détournés ». La partie civile veut le remboursement intégral du paiement pour la Mustang ainsi que 100.000 euros de préjudice moral.

« L’ancien gérant a trouvé des bonnes vaches à lait et a vécu avec 100.000 euros sur deux à trois ans, explique-t-elle. Ça représente un beau train de vie. Et aujourd’hui, c’est un bras d’honneur. » Le procureur a de son côté pointé « un abus de confiance » et a demandé quatre mois de prison avec sursis. Ordonnant un supplément d’information, le tribunal a reporté sa décision au 11 octobre.