Les infos immanquables du jour: Attaques terroristes, harcèlement sexuel et diffusion interrompue

Une explosion a eu lieu dans le centre ville de Ouagadougou, au Burkina Faso, ce 2 mars 2018. — Ahmed OUOBA / AFP

Que vous résidiez à Evreux ou à Chambéry, c’est l’heure de vos infos immanquables...

L’article le plus lu du jour : Au moins 28 morts dans les attaques à Ouagadougou

Au moins 28 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque menée contre l’état-major des forces armées du Burkina Faso à Ouagadougou où l’ambassade de France et l’institut français ont également été visés. Aucun essortissant français n’a été tué ou blessé dans l’attaque contre l’ambassade de France.

Le Service d’information du gouvernement burkinabè a parlé dans un communiqué « d’attaque terroriste perpétrée (…) par des hommes lourdement armés non identifiés ». Au moins neuf « terroristes » ont été tués. Suivez en direct la situation dans notre live.

L’article le plus partagé du jour : Canal + interrompt la diffusion des chaînes de TF1

TF1, en guerre contre le reste du monde. Ou du moins, contre Orange et désormais Canal +. Le groupe Canal + a annoncé dans un communiqué qu’il interrompait la diffusion des chaînes du groupe TF1, faute d’arriver à un accord commercial avec ce dernier dont il dénonce « les exigences financières déraisonnables et infondées ». On vous explique tout ça par ici.

L’info 20 Minutes du jour : L’Unesco met fin aux fonctions de son numéro 3 visé par des accusations de harcèlement sexuel

Il devait partir à la retraite prochainement. Pour bien montrer « sa tolérance zéro » en matière de harcèlement sexuel, l’Unesco a décidé d’agir avant. Selon nos informations, l’organisation des Nations Unies pour l’éducation et la culture, basée à Paris, a mis fin, lundi, aux fonctions de son numéro trois, Frank La Rue. Cette décision fait suite à une enquête interne menée sur des accusations de harcèlement sexuel dont il faisait l’objet depuis novembre 2017. La suite de cette info exclusive à retrouver par là.

La vidéo du jour : Ces lois insolites qui protègent les animaux de la maltraitance

Fini le homard au bleu. Du moins en Suisse. Afin d’épargner à l’animal une trop grande souffrance (la question de la sensibilité du homard fait controverse dans le milieu scientifique), une ordonnance entrée en vigueur ce jeudi, oblige les cuisiniers – professionnels comme particuliers – à étourdir les décapodes marcheurs (homards, crabes, bernard-l’hermite) avant de les plonger dans l’eau bouillante. Dans le monde, d’autres Etats ont passé des lois pour protéger nos amis les chiens, chats, chameaux, éléphants… Même les « animaux moches » ont une loi rien que pour eux. A découvrir en vidéo !