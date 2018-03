« Ça veut dire que je vais en prison ? »… Un kleptomane condamné pour avoir volé l’ordinateur du PDG d’Alstom

JUSTICE Un individu a été jugé et condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir subtilisé un ordinateur dans un café du 16e arrondissement. Or, le propriétaire de cet ordinateur n'était autre que le PDG d'Alstom ...

Un policier devant un ordinateur - Illustration — 20 MINUTES/SIPA

20 Minutes s’est rendu jeudi dans la chambre du tribunal de grande instance de Paris dédiée aux comparutions immédiates.

Entre des dossiers de trafics de stupéfiants et de violences conjugales, un homme a été jugé pour avoir volé l’ordinateur du patron d’Alstom.

Il avait déjà été condamné plus de 35 fois pour vol et escroquerie en moins de 20 ans.

L’ordinateur demeure introuvable.

Ce jeudi, la 23e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris dédiée aux comparutions immédiates (jugements intervenants à l’issue de la garde à vue) a eu à traiter d’un dossier peu commun.

Serré dans le box des prévenus avec cinq jeunes hommes, le prévenu, âgé de 55 ans, aux cheveux poivre et sel, habillé d’une polaire rouge, se tient debout, les mains tremblantes. Entre des dossiers de trafics de stupéfiants et de violences conjugales, son affaire est appelée aux alentours de 15 heures : il est jugé pour avoir commis un vol d’ordinateur dans un café parisien en état de récidive. Or l’ordinateur en question n’était autre que celui d’Henri Poupart-Lafarge, président et directeur général d’Alstom.

Un ordinateur contenant des données extrêmement sensibles

Espionnage industriel ou hasard ? La présidente du tribunal énonce les faits : « Le 16 janvier, il est 10h du matin lorsque le PDG d’Alstom se fait dérober son ordinateur dans un restaurant du 16e arrondissement alors qu’il s’était absenté quelques minutes. Contenant des données extrêmement sensibles, l’ordinateur est bloqué à distance par les services informatiques de l’entreprise. Il va sans dire que les services de police ont été extrêmement diligents dans l’enquête pour retrouver l’ordinateur ».

Le suspect est rapidement identifié grâce aux vidéosurveillances du restaurant et de la ville : « on y voit un homme ouvrir délicatement la housse et s’emparer de l’ordinateur », décrit la présidente. Interpellé, l’homme est reconnu par l’homme d’affaires mais également par les enquêteurs qui le connaissent bien et pour cause : il a déjà été condamné plus de 35 fois pour vol et escroquerie en moins de 20 ans.

La kleptomanie comme justification

À la barre, le multirécidiviste écoute avec attention le déroulé des faits raconté par la présidente. Il dit qu’il ne se rappelle de rien avant de penser être l’auteur des faits « par déduction ». Il se rappelle simplement avoir remis l’ordinateur à un « mec » dans un taxiphone à Barbès car il pensait avoir une dette envers lui. Ses propos sont confus et ses gestes hésitants. Une précédente audience tenue en janvier avait été renvoyée afin qu’une expertise psychiatrique ait lieu. Si le médecin-psychiatre n’a détecté chez lui aucune anomalie mentale, il suggère que les vols sont commis de manière « irrépressibles » par l’individu caractérisant ainsi une kleptomanie qui peut être reconnue comme trouble de la conduite l’ayant influencé au moment de connaître le vol.

« Est-ce que vous pensez que cela va s’arrêter un jour ? »

La présidente de l’audience évoque son casier judiciaire. L’homme dit se faire régulièrement passer pour un faux électricien dans des cafés-restaurants et subtilise des objets de manière inopinée. « Est-ce que vous pensez que cela va s’arrêter un jour ? », demande la présidente. « Je sors d’une hospitalisation psychiatrique, je suis sous traitement sédatif, hypnotique, antidépresseur. Je compte me faire à nouveau interner le 6 mars », répond-t-il. Un certificat médical fait même état de comportements suicidaires. Dans son rapport, l’enquêteur social énumère : « séparé depuis 7 ans, deux enfants de 27 et 20 ans, 7e d’une fratrie de 9 enfants, maîtrise de sociologie, puis logisticien pour Médecins du monde puis professeur de français, atteint du diabète et d’une hépatite C, demande en cours de reconnaissance du statut d’handicapé ». A la lecture de ces éléments par la présidente, le prévenu ne dit pas un mot et baisse la tête.

La prison pour un « malade imaginaire » ?

Selon le substitut du procureur, il s’agit d’une « kleptomanie imaginaire ». Les faits « qui ne sont pas banals », sont, selon elle, constitués et après avoir rappelé qu’il encourt six années de prison selon la loi, elle demande qu’il soit condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme et 2 mois supplémentaires au titre de la révocation d'un sursis issu d’une précédente peine avec mandat de dépôt. Dans sa robe noire, l’avocat du prévenu plaide avec conviction : « il n’a pas pris la pochette du PDG d’Alstom, il a pris une pochette c’est tout. Je doute même qu’il ait voulu allumer cet ordinateur. Il n’est pas dangereux pour les personnes mais pour les biens : c’est sa maladie. ». Il conclut en disant que, selon lui, la prison n’est pas la solution car il va recommencer.

La parole est donnée au prévenu en dernier : « J’ai été enseignant, j’ai 55 ans, j’ai tout perdu du fait de ma kleptomanie, je souhaite être hospitalisé pour récupérer ma femme et ma vie ».

« Ça veut dire que je vais en prison ? »

Après 45 minutes, les trois juges du tribunal reviennent et annoncent qu’il est condamné à 4 mois d’emprisonnement et 2 mois supplémentaires au titre de la révocation du sursis de la précédente peine mais qu’il n’y aura pas de mandat de dépot contre lui aujourd’hui : sa peine sera aménagée plus tard par exemple avec le port d’un bracelet électronique. Hagard, il regarde son avocat : « Ça veut dire que je vais en prison ? » Son avocat le rassure en lui prenant les mains : « non non, ne vous inquiétez pas, vous êtes libre ».

L’ordinateur, passé de mains en mains d’un café du 16e à un taxiphone de Barbès, reste, lui, encore introuvable à ce jour.