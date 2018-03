Les infos immanquables du jour: Meurtre en direct sur Facebook, Marine Le Pen mise en examen et coup de com'

Marine Le Pen lors de ses vœux à la presse — CHAMUSSY/SIPA

L’article le plus lu du jour : Il filme son propre meurtre en direct sur Facebook Live

Le crime a été diffusé en direct sur le réseau social. Un Américain a été assassiné lundi à Wingate (Caroline du Nord) aux Etats-Unis sous l’œil incrédule des internautes. Au moment de son meurtre, Prentis Robinson était en train de tourner un Facebook Live. L’homme de 55 ans marchait sur le campus de l’université Wingate quand il a subitement été tué. Le suspect du meurtre a été arrêté ce mardi matin selon CNN.

L’article le plus partagé du jour : Marine Le Pen mise en examen pour avoir relayé des photos sur Twitter

Marine Le Pen a été mise en examen ce jeudi pour « diffusion d’images violentes » après avoir relayé des photos d’exactions de Daesh sur Twitter. La « diffusion d’images violentes » est un délit passible de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Pour découvrir la réaction de Marine Le Pen, c'est par ici.

L’article à lire du jour : Elus dormant dans la rue: Des résultats derrière le coup de com'?

Plusieurs élus franciliens de gauche et de droite ont dormi dans la rue mercredi soir à Paris pour alerter sur le sort des sans-abri. Emmitouflés dans des sacs de couchage, ils ont répondu à l’appel de Mama Sy, maire adjointe LR d’Etampes (Essonnes), qui dénonce le sort des sans-abri et demande des moyens supplémentaires à l’Etat. Dans la capitale, plus de 3.000 sans-abri ont récemment été recensés par la Mairie, et « 20 personnes sans domicile fixe sont mortes en Ile-de-France depuis début janvier », a rappelé Mama Sy.

Si les élus présents ont dit souhaiter mettre un coup de projecteur sur une situation dramatique - et connue depuis des décennies - l’initiative relevant du registre de l’empathie a aussi suscité des critiques. La suite est à lire là.

L’interview à lire du jour : «Le plaisir n’est pas que sexuel pour un violeur en série»

Un « père aimant et un mari présent », selon son avocat. « Un profil de "Monsieur Tout le monde" » pour le procureur de la République de Valenciennes. Mais une activité de violeur en série qu’il a immédiatement reconnue. Arrêté lundi dans son village de Pont-sur-Sambre (Nord), Dino Scala a été mis en examen, mercredi, après avoir reconnu une « quarantaine » de viols et agressions sexuelles au cours des trente dernières années.

Psychiatre et responsable d’une consultation pour les auteurs d’infractions sexuelles à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Gabrielle Arena revient sur le profil de cet homme et livre, pour 20 Minutes, des pistes pour comprendre pourquoi il a pu sévir aussi longtemps…

Le live du jour : 33 départements en vigilance orange... Déblocage progressif sur l'A9...

Les intempéries ont encore touché de nombreux départements ce jeudi. Suivez en direct l’évolution de la situation dans notre live.

