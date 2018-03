Viols dans la Sambre: «Le plaisir n’est pas que sexuel pour ce genre de profil»

La maison de Dino Scala, à Pont-sur-Sambre — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Arrêté lundi dans le Nord, Dino Scala a été mis en examen pour viols.

Il a reconnu avoir agressé sexuellement une « quarantaine » de femmes.

Apprécié dans son village, il avait un profil de « M. Tout le monde ».

Un « père aimant et un mari présent », selon son avocat. « Un profil de "Monsieur Tout le monde"» pour le procureur de la République de Valenciennes. Mais une activité de violeur en série qu’il a immédiatement reconnue. Arrêté lundi dans son village de Pont-sur-Sambre (Nord), Dino Scala a été mis en examen, mercredi, après avoir reconnu une « quarantaine » de viols et agressions sexuelles au cours des trente dernières années.

>> Viols dans la Sambre : « Il avait besoin de se libérer », assure son avocat

Psychiatre et responsable d’une consultation pour les auteurs d’infractions sexuelles à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Gabrielle Arena revient sur le profil de cet homme et livre, pour 20 Minutes, des pistes pour comprendre pourquoi il a pu sévir aussi longtemps…

Agressions sexuelles, viols ou attentats à la pudeur : Dino Scala a reconnu avoir fait une « quarantaine de victimes » en 30 ans. Est-ce une série hors norme par son ampleur ?

Oui, c’est hors norme. De tous les patients que j’ai croisés ces dernières années… Oui c’est énorme. Je crois que je n’ai jamais vu autant de victimes pour un homme. On peut dire qu’il y a « eu de la chance » de ne pas avoir été arrêté plus tôt. Cela démontre que son mode opératoire était efficient.

>> Viols dans la Sambre : Comment la police a remonté la piste de Dino Scala

Cet homme qui travaillait, avait des enfants et œuvrait dans le monde associatif, a caché ses penchants pendant des années à tout le monde. Ce double visage est-il quelque chose de classique ?

C’est totalement classique. C’est ce que l’on appelle un « sujet divisé ». C’est comme si cet homme vivait dans deux mondes différents jusqu’à chaque passage à l’acte où l’un des deux mondes surgit dans l’autre, comme par effraction.

Il a justifié son comportement par des pulsions qu’il n’arrivait pas à contrôler, expliquant en être victime une ou deux fois par an…

Une ou deux fois par an ? Cela me paraît très peu quand même. Si son comportement s’explique par un envahissement pulsionnel, pourquoi uniquement une à deux fois par an ? D’autant que ses passages à l’acte semblent réfléchis et pensés. C’est-à-dire qu’il a pris le soin, pendant 30 ans, de se dissimuler le visage et de préparer son acte. Cela va à l’encontre de la notion de pulsion.

Les lieux où ont été commis les viols et agressions sexuelles dont est suspecté Dino Scala. - Maps4News/HERE

Ce genre de profil peut-il prendre du plaisir dans la préparation de l’acte transgressif autant que dans l’acte en tant que tel ?

Bien sûr. Le plaisir n’est pas uniquement sexuel pour les violeurs. Il y a le plaisir de toute puissance qui se caractérise par le fait de ne pas être pris, de dominer les autres et de leur infliger une peur. Si le plaisir recherché n’était que sexuel, la société lui permettrait de l’assouvir sans transgresser les lois, ne serait-ce qu’à travers les relations tarifées. Là, il y a autre chose.

Selon son avocat, il a immédiatement collaboré avec les policiers, se disant « soulagé » de parler de toute cette affaire. C’est logique, selon vous ?

Selon les profils des violeurs et des circonstances, cela arrive. On peut imaginer qu’il lui était de plus en plus difficile de se cacher. Que cette double vie lui pesait car elle devenait trop compliquée à gérer. Et puis, cet homme est âgé de 56 ans. Il s’est peut-être épuisé.