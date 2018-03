08h45 : Coincé cette nuit sur l’autoroute A9, un journaliste raconte sur Twitter une situation « apocalyptique »

Anthony Jammot, coincé en voiture avec ses deux jeunes enfants, a raconté la nuit passée sur l’autoroute A9 près de Montpellier.

« Partis depuis 11h hier, complètement à l’arrêt à Montpellier depuis 15h30, nuit dans la voiture avec mes deux petits, le jour s’est levé et Vinci annonce que l’A9 reste fermée. »

Situation apocalyptique sur l'#A9 entre Montpellier et Narbonne. Une dizaine d'accidents dont un camion renversé sur toutes les voies, les secours et chasse-neige n'arrivent pas à passer, et la neige continue de tomber, avec -3 degrés au thermomètre. #enfer #cauchemar pic.twitter.com/PaMFg5GDQL — Anthony Jammot (@AnthonyJammot) February 28, 2018

5h33. Mes enfants se réveillent et se demandent pourquoi on est toujours là. Ils sont complètement déboussolés et paniqués. Ils ont mal au cou et aux jambes. C'est déjà pénible pour un adulte mais à 2 et 4 ans c'est un vrai cauchemar. #Montpellier #A9 pic.twitter.com/JKJ7Fypktn — Anthony Jammot (@AnthonyJammot) March 1, 2018

Seule la @Protec_34 nous est venue en aide depuis le début de ce calvaire en nous apportant de l'eau et des biscuits. Aucune nouvelle de @VINCIAutoroutes, de la @Gendarmerie_34 ou du @SDIS34 qui m'avait promis une ambulance pour ma fille à 18h45 ! #Montpellier #A9 pic.twitter.com/FKQBldFJ8r — Anthony Jammot (@AnthonyJammot) March 1, 2018

"Ça avance, ça avance... mais tout doucement...". Non mais sérieux, vous arrêtez quand de vous moquer des gens ?? Il est 3h30 !! Ça fait 12 heures qu'on n'a pas avancé ! Ça fait 16 heures que mes enfants sont dans la voiture sans avoir pu en sortir !! @VINCIAutoroutes @SDIS34 pic.twitter.com/rwRACh7FJw — Anthony Jammot (@AnthonyJammot) March 1, 2018