VIDEO. Chutes de neige: L'Hérault placé en alerte rouge neige-verglas

Un chasse-neige sur la place de la Comédie à Montpellier. — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Météo France appelle à la vigilance. L’Hérault a été placé ce mercredi soir en vigilance rouge, neige et verglas, ainsi qu’en vigilance orange aux pluies et inondations, par Météo France qui évoque « un épisode neigeux majeur » sur ce département.

ALERTE INFO #VigilanceRouge #neige dans le département de l'#Hérault pour les fortes chutes de neige attendues cette nuit notamment sur #Montpellier. pic.twitter.com/CT0XyirGyE — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) February 28, 2018

«De fortes précipitations sont attendues sur l’Aude et l’Hérault », a ajouté le bulletin météorologique, valable jusqu’à jeudi 16 heures. Les prévisionnistes annoncent « un épisode neigeux remarquable » pour la région, ainsi qu’un « épisode pluvieux significatif » sur le littoral du département.

57 départements en alerte orange

En tout, 57 départements étaient placés à 20h en vigilance orange principalement en raison de la neige et du verglas.

Les principales difficultés se concentraient dans l’Hérault où la neige tenait sans difficulté sur des sols gelés. De 20 à 40 cm de neige étaient prévus par endroits. Des gymnases et des salles ont été ouverts dans 18 municipalités du département pour accueillir les naufragés de la route notamment de l'A9​, qui a été fermée entre Orange et Narbonne pour toute la nuit, et de l’A75 (Clermont-Ferrand-Béziers).

La préfecture de l’Hérault n’était pas en mesure mercredi soir de préciser le nombre de ces naufragés de la route, plusieurs centaines autour de Montpellier, selon des témoignages. Quelque 200 gendarmes sont mobilisés dans le département pour les aider.