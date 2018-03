Le temps sera perturbé ce jeudi, avec de la neige et du verglas attendus dans le Nord

METEO Cinquante-cinq départements du nord-ouest aux régions du centre-est et des Alpes en passant par l’Ile-de-France ont été placés en vigilance orange neige et verglas…

Une femme marche dans le froid. — Pixabay

La météo sera encore difficile ce jeudi. Le temps sera perturbé avec de la neige et du verglas attendus dans le Nord, selon les prévisions de Météo-France. Le risque de verglas en début de journée sera particulièrement élevé entre la Bretagne, l’Ile-de-France et la Franche-Comté. Le sud connaîtra en revanche un net redoux avec des pluies modérées sur les Cévennes, l’Aude et en Corse.

Cinquante-cinq départements du nord-ouest aux régions du centre-est et des Alpes en passant par l’Ile-de-France et sur le sud du Massif central et le Languedoc ont été placés en vigilance orange neige et verglas par Météo France jusqu’à jeudi 16 heures. La Haute-Garonne et le Tarn sont en vigilance vent fort, l’Aude en vigilance pluie et inondation. L’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance vagues-submersion jusqu’à jeudi 16 heures.

Des chutes de neige de 3 à 5 centimètres au sol

De faibles chutes de neige atteindront en début de matinée tout le nord de la Loire, du nord-ouest au centre à l’Ile-de-France et jusqu’à la Bourgogne, le sud de la Champagne et la Franche-Comté, déposant généralement 3 à 5 centimètres au sol.

Elles s’accompagneront d’un risque de phénomènes glissants et temporairement de pluies verglaçantes. L’après-midi, les précipitations faibliront sur l’est. A l’ouest et jusqu’à l’ouest de l’Ile-de-France, le risque de précipitations verglaçantes se poursuivra avant de disparaître en fin de journée.

Un temps perturbé persistera sur le quart sud-est du pays

Sur le sud-ouest, le temps sera plus sec avec parfois de larges éclaircies. Ce temps variable gagnera en journée le centre du pays puis le centre-est. Mais de nouvelles pluies affecteront en soirée le littoral atlantique. Il neigera sur les Pyrénées au-dessus de 1.800/2.000 mètres.

Un temps encore perturbé persistera sur le quart sud-est du pays jusqu’à l’est de l’Auvergne et les Alpes. Le matin, il neigera encore à très basse altitude sur ces régions, puis la limite pluie-neige remontera rapidement vers 1.800 mètres l’après-midi.

Les températures minimales seront comprises entre 1 à 5 degrés sur la moitié sud et -2 à -5 degrés au nord, localement -5 à -7 près des frontières du nord.