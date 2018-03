Les infos immanquables du jour: Suspect d'une série de viols, «naufragés» de la route et Loana

Un accident sur l'A9 le mercredi 28 février 2018, où le trafic est coupé en raison des chutes de neige — Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Que vous soyez à Saint-Quentin ou à Pignan, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : Loana, métamorphosée, en couverture de «Elle»

Dix-sept ans après Loft Story, Loana reste une des figures emblématiques de la télé-réalité en France. Et c’est une Loana métamorphosée, chic et amincie, que les fans vont découvrir en couverture du magazine Elle, à paraître le 2 mars 2018 et dévoilée ce mercredi sur le compte Twitter de Village Médias, l’émission quotidienne de Philippe Vandel sur Europe 1. « Dix-sept ans après le Loft, Loana parle de sa renaissance après sa descente aux enfers », annonce le magazine. Pour voir la métamorphose, c'est par ici.

L’article le plus partagé du jour : Pourquoi votre iPhone s’éteint-il quand il fait froid?

Smartphone et grand froid ne font pas bon ménage. Et les iPhones ne sont pas épargnés. Le fabricant recommande en effet d’utiliser l’appareil iOS dans un endroit où la température se situe entre 0 et 35 degrés. Mais que se passe-t-il quand le mercure devient négatif ? La réponse dans cet article.

Les policiers d’Erquelinnes en Belgique se souviennent encore « des nuits entières » passées à surveiller les rues le long de la voie ferrée. Sans jamais parvenir à arrêter celui qu’ils avaient surnommé « le violeur au bonnet ». « Pour nous, c’est donc une grande satisfaction de savoir qu’il a enfin été interpellé », souffle Pascal Lepinois, commissaire de cette petite bourgade de 10.000 habitants, située à deux pas de la frontière française.

Une « grande ​satisfaction » et une « petite fierté » aussi pour ce commissaire. Si les policiers français sont parvenus, lundi, à arrêter Dino Scala, ce quinquagénaire qui a reconnu avoir violé ou agressé une quarantaine de victimes depuis 30 ans, c’est surtout grâce à leurs homologues belges. On vous explique par ici comment les enquêteurs ont procéde pour remonter sa piste.

>> A lire aussi: Retour sur les principales affaires de viols en série

Le reportage à lire du jour : On a passé la matinée avec des «naufragés» de la route, bloqués par la neige dans l'Hérault

Les rires étaient jaunes, ce mercredi matin, sur les routes de l’Hérault. « Bon, on va dormir là ! », lance un conducteur, dont la petite voiture citadine, qui n’a « jamais vu la neige », peine à avancer dans l’épais manteau blanc qui a recouvert le département. Pas de doute, c’était la grosse galère pour de nombreux automobilistes. La suite du reportage à déguster en cliquant ici.