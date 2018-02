Affaire Seznec: Les fragments d’os découverts sont bien ceux d’un animal

Deux fragments d'os ont été découverts ce week-end dans l'ancienne maison familiale des Seznec à Morlaix (Finistère). — FRED TANNEAU / AFP

Alors qu’on pensait l’enquête relancée suite à la découverte de deux fragments d’os ce week-end à Morlaix, l’affaire Seznec reste au point mort. Selon une source proche de l’enquête, les os retrouvés dans l’ancienne maison de famille Seznec dans le Finistère sont « ceux d’un animal » et non ceux de Pierre Quéméneur, porté disparu il y a près d’un siècle.

Lundi soir, le paléontologue Jean-François Tournepiche, conservateur du musée d’Angoulême, avait déjà accrédité cette thèse dans les colonnes de La Charente Libre.

« La photo de l’os publié ce week-end dans la presse montre qu’il s’agit d’une épiphyse distale de fémur appartenant à un bovidé ou éventuellement un cervidé. Il s’agit d’un très jeune individu puisque cette extrémité n’est pas fusionnée à la diaphyse, le corps de l’os », a affirmé le scientifique dans les colonnes du quotidien régional. D’autres experts interrogés avaient également confirmé cette version.

L’une des grandes énigmes du XXe siècle

Le procureur de la République de Brest Jean-Philippe Recappé s'est quant à lui montré beaucoup plus prudent, disant attendre les résultats officiels des analyses en cours. « Je suis dans l'attente de la réponse de l'anthropologue officiellement requis pour statuer » dans cette affaire, a-t-il déclaré, précisant que cette réponse était attendue pour la fin de la semaine.

La découverte de ces fragments d’os lors de fouilles le week-end dernier avait relancé les espoirs d’élucider l'une des plus retentissantes énigmes judiciaires en France. Sans preuves et sans aveux, Guillaume Seznec avait été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de ce conseiller général du Finistère.