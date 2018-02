VIDEO. Les avocats du Havre parodient un clip d'Orelsan pour protester contre la réforme de la carte judiciaire

Les avocats du barreau du Havre protestent contre la suppression d'une justice de proximité — Capture d'écran/page Facebook

Le 15 janvier 2018, Nicole Belloubet, ministre de la Justice a dévoilé les rapports sur les « chantiers de la Justice » qui devront entraîner une réforme importante.

Les avocats du barreau du Havre ont choisi une manière originale de protester.

Ils ont parodié un clip du chanteur Orelsan.

« Ta réforme c’est de la poudre de Perlimpinpin, Manu t’as pas les bases, Manu t’as pas les bases » C’est en ces termes, que robes noires sur le dos et codes rouges sous le bras, les avocats du barreau du Havre ont décidé de lutter contre la réforme de la carte judiciaire en parodiant le clip Basique d’Orelsan.

Des avocats engagés

Sur leur page Facebook, l’Ordre des avocats du barreau du Havre a publié une video mardi soir et annonce la couleur : « Pour que le tribunal de grande instance du Havre et tous les tribunaux de grande instance de France conservent le statut de tribunaux judiciaires de pleine compétence. Les avocats du Havre se mobilisent ! C’est simple, basique ! Clip réalisé par l’Ordre des Avocats du Barreau du Havre et mis en image par SILEX Dessinateur-Illustrateur sur le célèbre son d’OrelSan : » Basique « ! »

Après Rachida Dati, garde des sceaux sous la mandature de Nicolas Sarkozy, Nicole Belloubet a en effet décidé de s’attaquer à l’organisation des tribunaux en France dans le cadre de la réforme relative aux chantiers de la justice. Il ressort des rapports qui lui ont été remis que la répartition des tribunaux ne correspond plus à la nouvelle carte des territoires avec notamment la fusion des régions et que l’organisation judiciaire doit être mieux adaptée.

Un rapport explosif ?

Unle rapport déposé au ministère de la Justice le 15 janvier 2018 propose d'« améliorer la proximité du réseau pour le bien commun et la proximité nécessaire au justiciable ». Rebaptisé « Adaptation du réseau des juridictions », la nouvelle réforme de la carte judiciaire ne contient « techniquement » aucune suppression de cour d’appel (actuellement au nombre de 36) ni aucune suppression de tribunal de grande instance (au nombre de 164) mais une nouvelle répartition des dossiers en interne : « instauration, aux lieu et place des Tribunaux d’instance et Tribunal de Grande Instance, de tribunaux de proximité et de tribunaux judiciaires en fonction des caractéristiques des territoires et des volumes et types de contentieux » d’après le rapport. Et c’est ce « délestage » qui pose problème.

« Il y aura des conséquences sociales et économiques. »

« Nos craintes qui sont parfaitement justifiées, c’est que nous avions une dynamique jusqu’alors avec 3 Tribunaux de Grande Instance en Seine Maritime alors que le rapport prévoit qu’il n’y ait plus qu’un seul Tribunal Judiciaire Départemental alors que les deux autres tribunaux seraient dédiés au contentieux du quotidien où la représentation de l’avocat n’est pas obligatoire. Il est à craindre que nous ne soyons pas choisis pour être le tribunal judiciaire départemental. Or nous avons une telle proximité avec la population au Havre qu’il est inimaginable que le tribunal du Havre soit vidé de sa substance et que l’accès au juge ne soit pas assuré à cause de l’éloignement » explique Pascale Guérard-Berquer, bâtonnier du barreau du Havre, le 24 janvier 2018 dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l’Ordre des avocats.

Elle ajoute : « Il y aura des conséquences sociales et économiques. Autour des tribunaux gravitent des auxiliaires de justice qui ont leur cabinet, qui emploie des gens. Il y a également une vie économique avec des commerces, des artisans, des entreprises de taille petite moyenne et grosse. De plus, c’est une population qui a besoin d’une proximité avec son juge : l’éloigner, cela veut dire les enfermer un peu plus dans les difficultés sociales. La réforme Dati a été brutale, arbitraire et faite sans consultations. Cela a laissé des traces et il en résulte des déserts judiciaires. »