QUIZ. «La Ch'tite famille» cartonne, la météo fait l'actu... Testez vos connaissances sur les expressions du Nord pour décrire le temps qu'il fait

La Ch’tite famille est sorti ce mercredi au cinéma et c’est déjà un succès. Les Nordistes, chez qui le film est sorti en avant-première, sont déjà plus de 300.000 à être allés voir le dernier film de Dany Boon, dans lequel il explore une nouvelle fois ses racines. Les Hauts-de-France ont plus que jamais le vent en poupe et les expressions locales ont traversé les frontières. L’occasion de tester votre niveau. Et comme en ce moment on ne parle que de météo (le « Moscou-Paris », le froid, la neige, tout ça, tout ça), on a décidé de se concentrer sur le temps qu’il fait.

On vous prévient d’avance, il ne sera jamais question de soleil. On a eu beau chercher, pas moyen de trouver comment on dit « Il fait beau » en ch’ti. Du coup, si vous avez la réponse, donnez-la nous dans les commentaires. Et en attendant, connaissez-vous la traduction des phrases ci-dessous ?