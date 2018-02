L’article le plus lu du jour : le jus de citron tiède le matin, c'est bon pour la santé ?

C’est le rituel des stars, de Jennifer Aniston à Gwyneth Paltrow qui en vante les mérites sur son site Goop : le citron pressé dilué dans un peu d’eau tiède. En plus de fournir un shot de vitamine, le citron aurait mille et une vertus [détox, digestives, antioxydantes, etc.] faisant de lui un « superaliment ». Alors, vrai ou faux ? Notre journaliste est allé enquêter au coeur de la pulpe et livre un article sans pépins et plein de vertus.

SPOILER ALERT : N’oubliez pas votre presse-agrumes pour demain matin

L’article à lire du jour : un labo cherche des solutions pour sortir les SDF de la rue

Zéro SDF. C’est l’objectif du LabZero. Ce laboratoire d’innovation publique installé à Marseille veut trouver des solutions concrètes pour sortir les SDF de la rue. Doté d’un budget de 170.000 euros, il a été lancé en début d’année 2017 par le préfet de la région Paca. Parmi les pistes : une meilleure prise en charge, l’identification de bâtiments vacants. A lire ici

L’article le plus partagé du jour : entorse et fissure pour Neymar

Ouille, ouch. On en sait plus sur la blessure de Neymar. L’attaquant du PSG, blessé contre Marseille, souffre d’une entorse de la cheville et d’une fissure d’un os du pied. Sa participation au choc contre le Real Madrid, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, le 6 mars est à ce stade très incertaine.

La vidéo du jour : L’Europe sous la neige

Le Moscou-Paris, de l’Atlantique à l’Oural. Toute l’Europe est sous la neige et c’est parfois… surprenant !

Anne Kerloc'h