VIDEO. Les animaux les plus mignons du Salon de l'Agriculture

Caresser les animaux, le grand plaisir des visiteurs du Salon de l'Agriculture — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Bonjour veau, vache, cochon. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes et accueille comme tous les ans un public très nombreux. Il y a les professionnels qui enchaînent les rendez-vous. Et il y a les badauds, ceux qui s'offrent une journée à la ferme en plein Paris. On vient admirer les animaux, avant de goûter aux spécialités régionales dans le pavillon 3 (tous les gourmands connaissent l'adresse). Quant à nous, nous sommes partis à la recherche des animaux les plus mignons du Salon. ATTENTION, cette vidéo est garantie en haute teneur de choupitude.