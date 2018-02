C’est lundi, on se les gèle, on se les pèle, mais l’actu est toujours bouillante, comme le café du matin. Alors voici votre résumé quotidien, aussi indispensable qu’une boisson chaude.

L’article à lire du jour : c'est quoi le froid ressenti ?

Si vous ne l’avez pas lu, vous l’avez au moins ressenti : le froid venu de Sibérie s’est intensifié sur la France ce lundi, avec des températures allant jusqu’à -10 °C, et ressenties à -18. Et justement, si on en parlait de cette fameuse « température ressentie » ? Comment la calcule-t-on ? 20 Minutes revient sur cet indice particulier et finalement si juste (glagla).

P.S : cela dit, ne désespérez pas trop, selon les météorologues, nous devrions passer en une semaine de l'hiver au printemps. Youhou !

L’article le plus lu du jour : Polnareff dit «bravo» à Sylvie Vartan

Dans la série, les people s'en mêlent, après Jean Reno, Eddy Mitchell ou encore Brigitte Bardot, Michel Polnareff a pris parti dans l’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday. Sur son compte Facebook, il a félicité Sylvie Vartan pour sa prise de parole sur le plateau de Laurent Delahousse dans l’émission 19h le dimanche sur France 2 : « Tu as été sang pour sang classe » !

L’article le plus partagé du jour : les caissiers et caissières victimes d'incivilités

Insultes, insultes et insultes. La vie des caissiers et caissières est une longue file d’incivilités. Vous avez été nombreux à nous contacter pour nous faire part des agressions subies. 20 Minutes a reçu des dizaines de témoignages après notre appel posté sur Facebook. « J’ai été hôte de caisse pendant près de six ans, le temps de mes études. Je tiens à tirer mon chapeau à celles et ceux qui font carrière dans cette branche. S’il y a bien un métier difficile et dévalorisé c’est celui-ci. Combien de fois ai-je entendu la mère dire à son gosse "travaille bien à l’école sinon tu vas finir comme le monsieur". Sauf que le monsieur a des oreilles et que ces propos sont blessants », raconte ainsi Pandatoine. A lire (absolument !) ici.

La vidéo du jour : la coupe Mulet a enfin son festival

Il fallait bien ça pour célébrer le kitsch. Le 24 février, la « Mulletfest » en Australie a rendu hommage aux coupes mulet. God bless les années 1980.

Anne Kerloc'h