VIDEO. Comment c'est une visite au salon de l'agriculture (en vrai et sans trucages) ?

Une vache avec une perruque (illustration). — Capture d'écran

C'est parti ! Le Salon de l'Agriculture de Paris a ouvert ses portes et plus de 620.000 visiteurs y sont attendus. Plus de 4 050 animaux et plus de 1 000 exposants venus de toute la France s'y sont installés. Près de 620 000 visiteurs y sont attendus à dette grande messe agricole en plein cœur de la capitale.

Si les passionnées du monde agricole et de terroir y trouvent leur compte, il faut avouer que c’est un peu la même chose à chaque édition. Et ce 55e salon ne fait pas exception : Découvertes gastronomiques et gustatives, expositions d’animaux ou encore traditionnelles visites politiques… Attention spoiler !

>> A lire aussi : Salon de l'Agriculture: Faites comme Emmanuel Macron, adoptez une poule