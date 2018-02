Il va faire froid en cette fin de février 2018 — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Des températures glaciales, à la dureté accentuée par un vent de nord-est : le froid venu de Sibérie devrait s’intensifier sur la France ce lundi, faisant craindre notamment pour les sans-abri. Jusqu’à -10 °C, ressenti -18 °C : un froid venu de Sibérie a gagné la France dimanche après-midi, avec des « températures glaciales » annoncées pour lundi dans le Grand-Est, selon Météo France, et une première victime probable du froid à déplorer en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le gouvernement engage sa réforme du rail

Le gouvernement doit dévoiler ce lundi sa stratégie pour conduire la réforme à haut risque du rail et de la SNCF, et notamment dire s’il compte légiférer par ordonnances, un passage en force que les syndicats considéreraient comme une déclaration de guerre. Le Premier ministre Edouard Philippe, qui a prévu de s’adresser à la presse à 10h, précisera « les questions de méthode et de calendrier » et « les grands axes » de sa réforme, selon ses services. Il doit notamment expliquer comment il compte s’y prendre pour préparer l’ouverture à la concurrence, transformer la SNCF, et reprendre éventuellement une partie de sa lourde dette.

Avant ce clasico PSG-OM, on a hésité à sonder les supporters du PSG avec une question simple : deux défaites contre l’OM en Ligue 1 et en Coupe de France mais une qualif’face au Real Madrid, est-ce que vous signez ? Mais on a finalement décidé de laisser tomber. C’était comme de demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère, ça ne se fait pas. Mais vu le scénario de ce Paris-Marseille, la question doit se poser : une défaite en championnat mais un Neymar qui danse le kazatchok à la fin du match, vous auriez signé ?

