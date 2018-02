Cinq infos dans le rétro : un os qui change tout, un smartphone qui ne change pas tout et une flamme qui s'éteint

Martin Fourcade, héros français des JO de Pyeongchang. — Andrew Medichini/AP/SIPA

Des os ont été découverts dans la maison de la famille Seznec. Ils relancent l'affaire vieille de près d'un siècle.

La France termine les JO à la 9e place.

Les bombardements continuent en Syrie malgré la résolution de l'ONU.

Le grand froid approche et vous avez passé le week-end sur des tutos pour apprendre à mettre un anorak ? Pas d’inquiétude… Nous sommes là avec notre résumé de l’actu du week-end en cinq points.

1. L'affaire Seznec déterrée

Appartiennent-il à Pierre Quémeneur ? Accréditeront-ils la thèse de l’agression sexuelle ? La découverte d’un os humain samedi et d’un autre dimanche dans l’ancienne maison de la famille Seznec a poussé la police à intervenir à Morlaix (Finistère). Ce sont des bénévoles, déterminés à relancer l’enquête sur la mort du conseiller général du Finistère qui ont mis le premier os au jour. Dans ce grand mystère judiciaire français, un homme, Guillaume Seznec, a été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre mais a toujours nié les faits.

Il y a douze ans, la France ne connaissait pas l'iPhone, ni Twitter mais elle se passionnait déjà pour l'affaire Seznec et 20 Minutes avait tenté de résumer les faits.

2. Des raids malgré l'ONU

Samedi, le Conseil de sécurité de l’ONU adoptait à l'unanimité une résolution réclamant « sans délai » un cessez-le-feu humanitaire d’un mois en Syrie, après quinze jours d’atermoiements, notamment de Moscou. Dimanche, pourtant, les raids aériens du régime syrien se poursuivaient dans la Ghouta orientale. Près de 500 civils ont été tués, dont une centaine d’enfants et des dizaines de femmes, et plus de 1.600 blessés dans les bombardements du régime commencés le 18 février.

Pour comprendre ce qui se joue en Goutha orientale, Thomas Pierret, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la Syrie, a été interviewé.

3. Les Jeux s'achèvent...

Les deux Corées qui défilent ensemble, la Russie privée de drapeau, Fourcade sacré parmi les superstars de ces jeux mais qui laisse le couple de patineurs Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron mener la délégation française… Voici quelques-unes des dernières images marquantes des Jeux olympiques d’hiver qui se sont achevés ce dimanche. La France repart de Pyeongchang avec 15 médailles, un bilan identique à celui de Sotchi-2014, loin derrière la Norvège, première avec 14 titres. Avant de définitivement tourner la page, nous dressons un dernier bilan.

Ce matin, c'est le golden-boy Martin Fourcade qui prenait le petit-déj avec vous sur notre page Facebook.

4. ... Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes

Le salon avait débuté officieusement vendredi par la «transhumance» d'une trentaine de bêtes en plein Paris. C’est une autre longue marche qui a marqué l’ouverture officielle samedi, celle du président Macron. En passant 12h30 dans les allées de la Porte de Versailles, il a établi un nouveau record et donné l’occasion à ses détracteurs de le siffler copieusement. Interpellé sur le glyphosate, il s’est offert un échange musclé avec un agriculteur. Il s’est aussi entiché d’une poule, qui le rejoindra à l'Elysée.

Défilé de fleurs niçoises, ferme à insectes libournaise, robots nordistes… Le Salon 2018 présente de nombreuses innovations.

5. Samsung dévoile son Galaxy S9

C’était la nouvelle la plus attendue du salon de la téléphonie mobile Mobile World Congress qui se tient à Barcelone du 26 février au 1er mars. Samsung a dévoilé à la veille de l’ouverture ses deux nouveaux smartphones premium, les Galaxy S9 et S9 + qui seront commercialisés le 16 mars. Nous avons testé pour vous ces nouveaux joujoux.

Le MWC vu de l'intérieur, ce sera toute la semaine sur 20 Minutes. Notre envoyé spécial ira mettre ses mains sur toutes innovations de l'année, comme il l'a fait pour le Galaxy S9 et ses émojis en réalité augmentée.