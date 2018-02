Le plan «grand froid» activé dans 37 départements, trois départements en vigilance orange à la neige

Les températures seront négatives à Paris. — AFP PHOTO / LUDOVIC MARIN

Jusqu’à -10°C, ressenti -18°C... Un froid venu de Sibérie a gagné la France ce dimanche après-midi avec des températures glaciales. Le thermomètre devrait encore baisser ce lundi avec l’arrivée par l’Est dans l’après-midi de masses d’air froid intenses venues de Sibérie. Un phénomène connu sous le nom de « Moscou-Paris » qui va ensuite se propager dans le reste du pays jusqu’à mercredi.

>> A lire aussi : Attention, à partir de demain, la vague de froid arrive!

Cet épisode de froid a poussé les autorités à déclencher dans 37 départements le plan « grand froid », avec plus de 3.100 places temporaires d’hébergement supplémentaires pour les sans-abri.

Des consignes « pour mettre tout le monde à l’abri »

« Des consignes très fermes ont été données à l’ensemble des préfets pour qu’ils mettent tout le monde à l’abri, c’est-à-dire qu’on va demander aux maires de pouvoir ouvrir des gymnases, des équipements publics pour que personne ne soit ce soir dehors », a assuré le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb dimanche sur Europe 1.

⚠️❄️ Ces prochains jours, les températures vont baisser partout en France. Plan #GrandFroid activé dans 29 départements pour les personnes les plus vulnérables. Protégez-vous et limitez vos déplacements ⬇️ pic.twitter.com/f2T1XXQLsq — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) February 22, 2018

Mais les sans-abri ne sont pas la seule population à risque. Les autorités sanitaires conseillent ainsi de garder nourrissons et personnes âgées à l’intérieur. Pour les autres, il vaut mieux limiter les efforts physiques et bien se couvrir pour éviter gelures, hypothermie, et aggravation d’éventuels risques cardio-vasculaires. Attention également aux risques d’intoxications au monoxyde de carbone.

Trois départements en vigilance orange à la neige et au verglas

Trois départements du Sud-Est ont par ailleurs été placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France. Il s’agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var.

>> A lire aussi : De la neige attendue à Nice jusque sur le littoral, une première depuis 2010

⚠️❄️ #Neige et #verglas : AlpesMaritimes, #Var et #AlpesdeHauteProvence en #VigilanceOrange à partir de minuit et jusqu’à demain soir. 2 à 5 cm en moyenne, loc. 10 cm au-dessus de 200 m et 20 cm au-dessus de 500 m... @LCI pic.twitter.com/iRmIGAMHU1 — Guillaume Woznica (@GWoznica) February 25, 2018

L’alerte débute ce dimanche soir à minuit, et court jusqu’à demain à 18h. Météo France parle d’un « épisode neigeux un peu tardif pour la saison et suffisamment notable pour engendrer des difficultés de circulation et perturber certaines activités économiques ».