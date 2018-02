Angers: Manifestation pour la fermeture d'un bar d'extrême-droite

Une manifestation s'est déroulée samedi à Angers — Réseau angevin antifasciste/ Facebook

Il en existe déjà à Strasbourg ou à Lille. Et à chaque fois, l’ouverture de ces « bars identitaires » suscite évidemment la polémique. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées, samedi après-midi en centre-ville d' Angers, pour demander la fermeture de l’un d’entre eux, ouvert en toute discrétion fin janvier. Le rassemblement était organisé par le réseau angevin antifasciste, qui assure avoir « engagé des actions dans de nombreuses directions en vue de la fermeture rapide de l’Alvarium. »

L’Alvarium, ouvert du mercredi au samedi de 20h à minuit et fréquenté par des militants d’extrême-droite, se présente comme « un local associatif qui rassemble une communauté d’angevins qui vient en aide aux personnes les plus démunies ». A la nuance près que les bénéficiaires doivent tous être de nationalité française. En plus de maraudes, ce lieu associatif organise des rencontres. Samedi, l’invité n’était autre que Julien Langella, l’un des cofondateurs de Génération Identitaire.

Nous étions 800 à Angers pour manifester avec le @raaf_angers contre le local fasciste de l'Alvarium.#ToujoursAntifasciste pic.twitter.com/tRwIvrDAhb — Théo Roumier (@theoroumier) February 24, 2018

Réunion en préfecture

Le réseau angevin antifasciste, qui assure que « des agressions verbales à caractères racistes ont eu lieu contre des habitants du quartier », demande au maire d’Angers, Christophe Béchu, de prendre position quant à l’existence de ce lieu.

Selon Ouest-France, une réunion s’est tenue cette semaine en préfecture pour évoquer le dossier, et la police serait déjà intervenue à l’Alvarium pour des problèmes de nuisances sonores. Mais aucun élément ne permettant de justifier la fermeture de l’établissement n’aurait été soulevé.

