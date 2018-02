Terrorisme: Deux projets d'attentats déjoués depuis début janvier en France

SECURITE L’un des deux projets visait « un grand équipement sportif et l’autre visait les personnels de l’armée, l’un dans le sud et l’autre dans l’ouest de la France », a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb…

Le Ministre de L'Intérieur, Gérard Collomb. — Xavier Léoty

La lutte contre le terrorisme « n’est pas finie ». Deux projets d’attentats ont été déjoués depuis début janvier en France, a annoncé ce dimanche matin le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. « Depuis le 1er janvier, nous avons déjoué deux projets d’ attentats, qui n’étaient pas encore totalement finalisés mais où un certain nombre de gens étaient en train de vouloir commettre des attentats », a déclaré Gérard Collomb sur Europe 1, précisant ensuite que ces projets avaient été empêchés « dans le Sud » et « dans l’Ouest ».

L’un des deux projets visait « un grand équipement sportif et l’autre visait les personnels de l’armée, l’un dans le sud et l’autre dans l’ouest de la France », a-t-il ajouté.

En 2018, l’Etat a déjoué deux projets d’attentats l’un "contre un grand équipement sportif et l’autre contre les personnels de l’armée. […] L’un dans le sud et l’autre dans l’ouest de la France", précise @gerardcollomb dans le #GrandRDV sur @Europe1 @LesEchos @CNEWS pic.twitter.com/JooZJm9EH8 — Europe 1 (@Europe1) February 25, 2018

Trois mosquées fermées pour « apologie du terrorisme »

Les personnes interpellées sont désormais « en prison » et étaient « suivies », a-t-il ajouté, « c’est comme ça d’ailleurs qu’on a pu déjouer les projets d’attentats », a ajouté le ministre, se refusant à donner plus de précisions sur les lieux d’arrestation et la localisation précise des cibles visées. « C’est pas des fichés S mais des fichés FSPRT (Fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste), ceux qui visent la radicalisation », a-t-il expliqué.

Gérard Collomb a également averti que la France n’est pas « sortie » du terrorisme. « Cela va encore durer plusieurs années », a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a annoncé que trois mosquées avaient été fermées ces derniers mois pour « apologie du terrorisme », à Aix-en-Provence, Sartrouville et Marseille.

Vingt attentats avaient été déjoués en France en 2017, selon les chiffres fournis début janvier par Gérard Collomb.